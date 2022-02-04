Синоптик дал неутешительный прогноз для любителей тепла и весны

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну

Прогнозировать погоду очень трудно, ведь в последнее время климат нашей планеты регулярно меняется, при чем настолько быстро, что даже синоптикам становится непонятно, как ответить на вопрос — какой будет грядущая весна и ожидать ли дождя на Пасху? Особенно сложно становится в тех случаях, когда речь идет о долгосрочных прогнозах. Однако систематические климатические изменения не напугали известного украинского специалиста Леонида Горбаня, которого уже давно нет с нами, а его книгой прогнозов пользуются и сейчас.

По мнению народного синоптика, настоящей весны в 2022 году украинцам придется ждать долго, — пишет "Апостроф".

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С первых дней марта и до конца мая погода будет прохладной и влажной. Морозная погода будет удерживаться практически во всех уголках Украины до конца марта. В апреле возможны ночные заморозки, которые будут содержаться примерно до середины месяца. На теплые и по-настоящему весенние дни украинцам можно рассчитывать только в мае, хотя тогда и погода будет демонстрировать свой характер.

Синоптик был уверен, что в начале марта осадки украинские регионы также не оставят: систематически будет идти мокрый снег, который будет периодически сменяться дождями и кратковременными оттепелями. В середине месяца может потеплеть, небо будет чистым и без осадков, однако ненадолго. После этого снова прогнозируется похолодание и осадки, которые будут держаться в стране до конца месяца.

По мнению народного синоптика, второй месяц весны будет влажным и прохладным. Ночью температурные показатели будут опускаться ниже нуля. А вот приход настоящего тепла следует ожидать только на последней неделе апреля. Возможно даже самым первым теплым днем станет православная Пасха, которую в 2022 году отметят 24 апреля.

Также в своей книге Горбань написал, что последний месяц весны будет относительно теплым. В первые недели месяца будут идти дожди, а в последние — предполагается сухая погода и немного зноя. Также в конце мая погода может продемонстрировать еще один выход в виде прохлады и дождей в течение нескольких дней, но после этого она снова будет радовать солнцем и теплом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики прогнозируют украинцам довольно жесткую погоду на протяжении последнего месяца зимы с мощными ночными морозами и оттепелью в дневные часы.