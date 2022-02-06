Багато опадів та шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на тиждень

Приморські області постраждають від сильних поривів вітру

Прийдешній робочий тиждень, із 7 по 13 лютого, обіцяє бути дуже багатим на опади та сильний вітер в Україні. При цьому температура повітря повинна залишатися доволі м'якою, як для зими, хоча синоптики обіцяють повернення морозів вже на початку березня.

"Телеграф", посилаючись на ресурс weather.com, розповість, якої погоди чекати на різні українські регіони.

Якщо говорити в цілому, то більшість областей "зустрінуться" з рясними опадами, серед яких і сніг, і дощ. Сухо буде лише на півдні країни, де ртутні стовпчики термометрів стрімко поповзуть угору — подекуди до +10°С. Іншим областям подібної розкоші поки що не передбачається.

Київ

Погода у Києві

У столиці майже на всі будні обіцяють опади. Але якщо до п’ятниці погода ще протримається на "зимовій" позначці, то вже 11 лютого киянам доведеться зіткнутися зі зливами. Температура повітря за цей тиждень, включаючи вихідні, буде дуже нестабільною — від -5°C вночі до +6°C вдень.

Харків

Погода в Харкові

Схожа ситуація і в Харкові, проте тут практично весь тиждень буде наповнений дощами та снігом. Температурні перепади трохи менші, ніж у Києві — від +5°C до +4°C.

Одеса

Погода в Одесі

До Південної Пальміри цього тижня обіцяє ненадовго зазирнути весна. Тут повітря окремими днями може прогрітися до 10 градусів тепла, а найнижчі позначки припадають на нічний час — до +1°C. Проте за весняну погоду доведеться платити — у понеділок регіон зіткнеться з посиленням вітру, який вже у вівторок загрожує перерости у справжній шторм. Синоптики прогнозують, що пориви можуть досягати 35 км/год. При цьому опадів у регіоні не обіцяють, небо буде лише зрідка вкрите хмарами.

Херсон

Погода в Херсоні

Те, що з вітряною погодою зіткнеться весь південний регіон, підтверджує і прогноз Херсонщини. Щоправда, тут все ж таки можливі опади у вигляді снігу — ймовірно, у вівторок, 8 січня. Вітер може досягати 32 км/год, температура часом підвищуватиметься до 8 градусів тепла.

Дніпро

Погода в Дніпрі

Тут з понеділка по п’ятницю один одного змінюватимуть дощ та сніг. Температурний перепад досить значний — від 5 градусів морозу вночі до 8 тепла вдень. При цьому на вихідних у регіоні обіцяє визирнути сонечко.

Львів

Погода у Львові

На заході країни погода покаже непростий характер. Загалом мешканці та гості Львова можуть розраховувати на майже спокійний тиждень, проте у вівторок на них очікує снігопад, а у п’ятницю — зливи. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 7 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку весну загалом прогнозують українцям синоптики. Своїми розрахунками із нашим виданням поділилася представниця Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.