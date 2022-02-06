Много осадков и шквальный ветер: прогноз погоды в Украине на неделю

Приморские области пострадают от сильных порывов ветра

Предстоящая рабочая неделя, с 7 по 13 февраля, обещает быть весьма богатой на осадки и сильный ветер в Украине. При этом температура воздуха должна оставаться щадящей, как для зимы, хотя синоптики и обещают возвращение морозов уже в начале марта.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс weather.com, расскажет, какой погоды ждать различным украинским регионам.

Если говорить в целом, то большинство областей "встретятся" с обильными осадками, среди которых и снег, и дождь. Относительно сухо будет лишь на юге страны, где ртутные столбики термометров стремительно поползут вверх — местами до +10°С. Другим же областям подобной роскоши пока не предвидится.

Киев

Погода в Киеве

В столице практически все будни обещают выпадение осадков. Но если до пятницы погода еще продержится на "зимней" отметке, то уже 11 февраля киевлянам придется столкнуться с проливными дождями. Температура воздуха за эту неделю, включая выходные, будет весьма нестабильна — от -5°С ночью до +6°С днем.

Харьков

Погода в Харькове

Схожая ситуация и в Харькове, однако здесь практически вся неделя будет наполнена дождями и снегом. Температурные перепады чуть меньше, чем в Киеве — от +5°С до +4°С.

Одесса

Погода в Одессе

В Южную Пальмиру на этой неделе обещает ненадолго заглянуть весна. Здесь воздух в отдельные дни может прогреться до 10 градусов тепла, а самые низкие отметки приходятся на ночное время — до +1°С. Однако за весеннюю погоду придется платить — в понедельник регион столкнется с усилением ветра, который уже во вторник грозится перерасти в настоящий шторм. Синоптики прогнозируют, что порывы могут достигать 35 км/час. При этом осадков в регионе не обещают, небо будет лишь изредка покрыто облаками.

Херсон

Погода в Херсоне

То, что с ветреной погодой столкнется весь южный регион, подтверждает прогноз для Херсонщины. Правда, здесь все же вероятны осадки в виде снега — предположительно, во вторник, 8 января. Ветер может достигать 32 км/час, температура порой будет повышаться до 8 градусов тепла.

Днепр

Погода в Днепре

Здесь с понедельника по пятницу друг друга будут сменять дождь и снег. Температурный разброс весьма большой — от 5 градусов мороза ночью до 8 тепла днем. При этом на выходных в регионе обещает выглянуть солнышко.

Львов

Погода во Львове

На западе страны погода покажет свой непростой характер. В целом жители и гости Львова могут рассчитывать на почти спокойную неделю, однако во вторник их ожидает снегопад, а в пятницу — проливной дождь. Температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 7 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую весну в целом прогнозируют украинцам синоптики. Своими расчетами с нашим изданием поделилась представительница Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.