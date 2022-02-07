Укр

Синоптики объявили штормовое предупреждение: каким областям Украины приготовиться

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Желтый уровень опасности из-за обильных осадков установлен для восьми регионов Новость обновлена 07 февраля 2022, 10:23
Желтый уровень опасности из-за обильных осадков установлен для восьми регионов

В Карпатах наблюдается высокая вероятность схождения лавин

В понедельник, 7 февраля, в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидаются порывы ветра до 30 м/с и сильные снегопады, которые уже в течении нескольких дней могут трансформироваться в затяжные дожди.

Информацию об ухудшении погодных условий сообщили в Укргидрометцентре.

Сильные ветер и обильные осадки ожидаются 7 февраля на территории западных областей. Из-за возможных последствий в восьми регионах был установлен желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение объявлено для западных областей
Штормовое предупреждение объявлено для западных областей

Таким образом стоит поберечься жителям Волынской, Львовской, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Синоптики предупреждают: на равнинной местности скорость ветра может достигать 15-20 м/с, а в Карпатах ожидаются порывы до 30 м/с.

Также появилась информация от отечественных спасателей для любителей горного отдыха. Туристам предлагают воздержаться от похода в горы на Ивано-Франковщине и Львовщине — здесь имеется большая вероятность схождения лавин (опасность 3 уровня).

Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться в зависимости от области. В некоторых населенных пунктах столбики днем достигнут +6°C, а ночью опустятся до -1°C.

Прогноз погоды на 7 февраля
Прогноз погоды на 7 февраля

Напомним, ранее мы писали, что уже со вторника, 8 февраля, шквальный ветер будет досаждать жителям южных регионов страны. Подробнее об изменениях погодных условий можно прочесть в нашем прогнозе на нынешнюю неделю.

Также "Телеграф" рассказывал, какой, согласно прогнозам синоптиков, обещает быть весна в 2022 году.

Теги:
#Украина #Погода #Штормовое предупреждение #Ветер #Снегопад #Прогноз погоды
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