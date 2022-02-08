Синоптики обещают скорую весну в Украине: известна дата потепления

Больше всего повезет с погодой жителям южных областей.

Текущая неделя в Украине началась с дождей и мокрого снега — непогода накрыла западные области страны. Однако уже ближе к концу недели в большинстве регионов будет солнечная погода, а температурные показатели не упадут ниже нуля. Местами вообще будет царить весна — ожидается до +11 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Во вторник, 8 февраля, почти по всей территории Украины будет облачно, местами ожидаются даже дожди со снегом. Температурные показатели на западе Украины будут колебаться в пределах от 0 до +4 градусов тепла. На севере и центральных областях — днем и ночью до -1 градуса мороза. На востоке Украины также будет тепло – до +4 градусов тепла днем и ночью. На юге столбики покажут +3+4 градуса.

Погода в Украине 8 февраля

В среду, 9 февраля, почти везде будет тепло днем: на западе от +2 до +5 градусов тепла, на севере, востоке и центральных областях — от 0 до +4 градусов тепла, на юге теплее всего — от +4 до +6 градусов. Ночью местами возможно похолодание до -1 градуса мороза.

Погода в Украине 9 февраля

В четверг, 10 февраля, почти всю территорию страны затянет облаками, кроме южных областей. Тем не менее температурные показатели будут радовать украинцев теплом — на западе и юге ожидается от +5 до +10 градусов тепла днем, на севере — от +2 до +4 градусов, в центре и на юге страны — от +4 до +8 градусов.

Погода в Украине 10 февраля

В пятницу, 11 февраля, местами по территории страны пройдут дожди, однако морозов не будет почти нигде. На западе, севере и центре страны от +4 до +7 тепла днем, на востоке — от +2 до +5 градусов, на юге — днем до +11 тепла.

Погода в Украине 11 февраля

В субботу, 12 февраля, западные регионы и частично центр страны накроет мокрый снег, а температурные показатели будут колебаться днем от +1 до +5 градусов тепла. На юге страны будет солнечная погода и до +8 градусов тепла. На востоке страны осадков тоже не ожидается, а столбики термометров покажут от 0 до +7 градусов тепла.

Погода в Украине 12 февраля

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