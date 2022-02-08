Синоптики обіцяють швидку весну в Україні: відома дата потепління

Найбільше пощастить з погодою мешканцям південних областей.

Поточний тиждень в Україні розпочався з дощів та мокрого снігу — негода накрила західні області країни. Проте вже ближче до кінця тижня у більшості регіонів буде сонячна погода, а температурні показники не впадуть нижче за нуль. Місцями взагалі пануватиме весна — очікується до +11 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У вівторок, 8 лютого, майже по всій території України буде хмарно, а місцями очікуються навіть дощі зі снігом. Температурні показники на заході України коливатимуться у межах від 0 до +4 градусів тепла. На півночі та у центральних областях — вдень і вночі до -1 градусу морозу. На сході України також буде тепло — до +4 градусів тепла вдень та вночі. На півдні стовпчики покажуть +3+4 градуси.

Погода в Україні 8 лютого

У середу, 9 лютого, майже скрізь буде тепло вдень: на заході від +2 до +5 градусів тепла, на півночі, сході та центральних областях — від 0 до +4 градусів тепла, на півдні найтепліше — від +4 до +6 градусів. Вночі місцями можливе похолодання до -1 градусу морозу.

Погода в Україні 9 лютого

У четвер, 10 лютого, майже всю територію країни накриє хмарами, крім південних областей. Однак, температурні показники тішитимуть українців теплом — на заході та півдні очікується від +5 до +10 градусів тепла вдень, на півночі — від +2 до +4 градусів, у центрі та на півдні країни — від +4 до +8 градусів.

Погода в Україні 10 лютого

У п'ятницю, 11 лютого, місцями по території країни пройдуть дощі, однак морозів не буде майже ніде. На заході, півночі та центрі країни — від +4 до +7 тепла вдень, на сході — від +2 до +5 градусів, на півдні — вдень до +11 тепла.

Погода в Україні 11 лютого

У суботу, 12 лютого, західні регіони та частково центр країни накриє мокрий сніг, а температурні показники коливатимуться вдень від +1 до +5 градусів тепла. На півдні країни у цей час буде сонячна погода та до +8 градусів тепла. На сході країни опадів також не очікується, а стовпчики термометрів покажуть від 0 до +7 градусів тепла.

Погода в Україні 12 лютого

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