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В Україні різко похолодає, але ненадовго: прогноз синоптика

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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На зміну відлизі йде "мінус"
На зміну відлизі йде "мінус"

В Україні досить тепла погода перерветься на кілька днів холодом

В Україні відлигу, що настала днями і продовжиться до середини лютого, на кілька днів змінить холодніша погода. Про це у розмові з "Телеграфом" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, незначне похолодання, яке триватиме 2-3 дні, українцям варто очікувати вже найближчими вихідними, 12-13 лютого. Але потім, додав метеоролог, температурне тло знову виявить тенденцію на підвищення.

Так, у суботу та неділю, 12-13 лютого, денні температури знизяться до -2…+3 градусів, тоді як уночі стовпчики термометрів сягатимуть від 1 до 6 градусів з позначкою "мінус". Крім того, у Карпатах протягом доби очікуються температури до 3-8 градусів морозу.

Кібальчич зазначив, що вдень 12 лютого у центральних і південних областях можливі окремі пориви вітру до 15-20 м/с.

Додамо, що на цей час в Україні не очікується значних опадів.

Загалом, розповів синоптик, аномально тепла для лютого погода триватиме в Україні аж до середини місяця. Температурні показники перевищуватимуть норму на 3-5 градусів, а на півдні та заході країни різниця може становити від 6 до 9 позначок.

Нагадаємо, у другій половині лютого, згідно з довгостроковим прогнозом учених, Україну може накрити хвиля холодів. Проте вже після 25 лютого погода знову зміниться і незабаром українці зможуть очікувати на настання весни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчими днями в Україні переважатиме досить тепла погода. Синоптики прогнозують температуру повітря не нижче за 0, а в деяких регіонах вдень очікується до 11 градусів тепла. Відлига охопить більшість регіонів.

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