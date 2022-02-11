Весна йде: коли і де в Україні найбільше потеплішає

Синоптики прогнозують аномально теплу погоду до середини лютого

В Україні, де найближчими вихідними температура повітря знизиться до 8 градусів морозу, незабаром знову очікується потепління. Та вже наприкінці лютого погода наближатиметься до настання весни. Про це повідомляє "Телеграф".

Як повідомляє в своєму Телеграм-каналі синоптикиня Наталка Діденко, похолодання триватиме лише пару днів, 12-13 лютого. Після цього в Україну повернеться тепла погода. За її словами, вже можна придивлятися у гардеробі до менш теплих курток і легшого взуття в очікуванні весни.

Відлигу, яка свідчить про аномально теплий лютий, прогнозує як мінімум до середини місяця синоптик Ігор Кибальчич. В матеріалі "Телеграфу" він зазначив, що стовпчики термометрів будуть підійматися до 11 градусів тепла. В цілому, додав синоптик, температурні показники лютого 2022 року перевищують кліматичну норму на 3-6 градусів.

Як розповіла "Телеграфу" завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, погода в Україні почне змінюватися в бік весни вже після 25 лютого. Однак не варто очікувати на весняне тепло впродовж усього березня: погода буде нестійкою.

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Як свідчать дані ресурсу Gismeteo, в Києві з 26 лютого встановиться сонячна погода, а стовпчики термометрів поповзуть догори. На початку березня очікується від +5 до +8 градусів.

Прогноз погоди на березень у Києві. Дані ресурсу Gismeteo

Тоді як в Харкові весняне тепло очікуються трохи пізніше, але вже у перших числах березня. Температура може сягати до 8 градусів тепла.

Прогноз погоди на березень у Харкові. Дані ресурсу Gismeteo

В Одесу весна прийде за розкладом, бо саме з 1 березня температура повітря підвищуватиметься із кожним днем. В перші дні весни очікується 7-9 градусів тепла.

Прогноз погоди на березень в Одесі. Дані ресурсу Gismeteo

У Львові теж почне теплішати після 24 лютого. Тенденція зберігатиметься і на початку березня. В окремі дні температурні показники сягають 10 градусів із позначкою "плюс".

Прогноз погоди на березень у Львові. Дані ресурсу Gismeteo

Нагадаємо, прогноз погоди на весну 2022 року озвучив народний синоптик Володимир Деркач. Він обіцяє березень із заморозками, теплу погоду в квітні та травневі дощі.