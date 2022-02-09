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Аномально теплий лютий: синоптик розповів, наскільки затримається відлига в Україні

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Лютий цього року досить теплий
Лютий цього року досить теплий

Температура повітря в Україні значно перевищує норму, як для лютого

В Україні очікується потепління у більшості областей, яке може тривати до середини лютого. Детальніше про прогноз погоди у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, до кінця поточного тижня і в перші дні наступного над територією України переважатимуть повітряні маси із заходу та північного заходу. Як пояснив Кібальчич, вони мають атлантичне походження, тому характеризуються відносно високими температурами й підвищеним вмістом вологи.

У зв’язку з цим у нашій країні до середини лютого зберігатиметься аномально тепла погода, перевищуючи норму на 3-5 градусів, а у південних і західних регіонах взагалі на 6-9 градусів.

Синоптик повідомляє, що опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть 9-10 лютого у західних, північних, центральних областях та на півночі Лівобережжя.

"Потім, у міру зростання атмосферного тиску та переважання антициклональної циркуляції, з 11-12 лютого на більшій частині території України очікується переважно сухо. Також стане менше хмарності", — повідомив метеоролог.

Денні температури повітря найближчими днями опиняться в межах від 0 до +5 градусів, у західних і південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 6-11 градусів тепла.

Вночі стовпчики термометрів покажуть значення від -2 до +3 градусів, а на півдні країни буде 1-6 градусів із позначкою "плюс".

Крім того, вітер переважатиме в основному західної/південно-західної чверті зі швидкістю близько 5-10 м/с.

Кібальчич додав, що сніговий покрив поступово сходитиме і зменшуватиметься за рахунок переважання позитивних температур повітря. Водночас, за рахунок нічних невеликих морозів на дорогах і тротуарах збережеться ожеледиця, тому слід бути уважними й обережними.

Карта, що розміщена нижче, відображає поле аномалій температури повітря з 8 по 14 лютого на території Європи. Добре видно, зазначає метеоролог, що в Україні переважатимуть позитивні аномалії середньої температури повітря.

Карта позитивних аномалій середньої температури повітря в Україні
Карта позитивних аномалій середньої температури повітря в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що весна 2022 року в Україні має наступити у календарні терміни, згідно з прогнозами синоптиків. Однак під час першого місяця весни ще не варто чекати сильного тепла: погода буде мінливою.

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#Погода #Погода в Україні
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