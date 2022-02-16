Більше морозів не буде? Синоптик розповів, коли в Україну прийде весна

Синоптик прогнозує відступ морозів і потепління

Аномально тепла погода у лютому збережеться до кінця місяця, а найближчим часом очікується прихід метеорологічної весни. Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За попередніми розрахунками чисельних прогностичних моделей, зазначає синоптик, до кінця лютого на території України збережеться аномально теплий характер погоди. Проте періодично випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

"Найімовірніше, вже з середини місяця у більшості центральних, південних і частково західних областей встановиться метеорологічна весна, оскільки середньодобові температури тут стійко перевищуватимуть позначку 0 градусів", — зазначає Кібальчич.

Як повідомив синоптик, у Північній частині Атлантики, а також над Скандинавським півостровом і Центральною Європою встановиться циклонічна діяльність, завдяки чому тепле і вологе повітря надходитиме на територію України із заходу та південного заходу. Подібний процес в атмосфері є класичним для помірної широти і називається "західним переносом повітряних мас", пояснює метеоролог. І в найближчі 10 днів він буде проявляти себе інтенсивніше звичайного.

Таким чином, прогнозує Кібальчич, нічні морози поступово відступлять, і лише 26-28 лютого є можливість незначного похолодання під впливом поля підвищеного тиску.

За даними синоптика, денні температури досягатимуть від +2 до +7 градусів, у південних, центральних, частково західних областях та Криму в окремі дні повітря прогріватиметься до 10-15 градусів тепла, що значно вище за кліматичну норму. Більше того, в окремих пунктах можливе встановлення нових температурних рекордів.

Карта, що знаходиться нижче, відображає поле середньої аномалії температури повітря в Європі з 15 по 22 лютого. Добре видно, на думку Кібальчича, наскільки високими очікуються температури на території України (порівняно з нормою).

Карта аномалії температури повітря в Європі 15-22 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні прогнозують потепління до весняних температур після 25 лютого. Проте березень, згідно з довгостроковим прогнозом вчених, буде нестійким.