Укр

Часть Украины зальют дожди: кому не повезет больше всего

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украину до конца недели будут заливать дожди
Украину до конца недели будут заливать дожди

Украинские синоптики рассказали, какую погоду ожидать до конца текущей недели

В ближайшие дни на территории украинских регионов ожидается переменчивая погода: часть страны будет заливать дождями, а в других регионах — будет светить солнышко. Единственная общая черта – плюсовая температура воздуха во всех уголках страны.

Об этом сообщают синоптики украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз на 17 февраля

Уже завтра, в четверг, дожди накроют почти всю территорию украинского государства. Осадков не предвидится только в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Сухо будет и на территории крымского полуострова.

В западных областях дневные температуры будут удерживаться на отметках +6…+8 градусов, в ночные часы — +1…+4 градуса. На севере страны – до +7. Жителям востока синоптики прочат до 6 градусов с отметкой "+". А вот в южных областях будет теплее всего, ведь температура воздуха там прогреется вплоть до +13 градусов.

Прогноз на 17 февраля
Прогноз на 17 февраля

Прогноз на 18 февраля

В последний день недели в большинстве областей ожидается облачная погода. Будет дождь, как и в предыдущий день, почти всюду. Сухо будет только в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Температурные показатели в светлое время суток будут удерживаться на отметках от +4 до +7 градусов, в темное — от +2 до +4 градусов.

В южных областях – до +11.

Прогноз на 18 февраля
Прогноз на 18 февраля

Прогноз на 19 февраля

В первый выходной день в Украине дождь не будет прекращаться на западе и на севере. На остальных территориях сухо.

Днем температура воздуха в западных и восточных регионах будет колебаться от 6 до 8 градусов с плюсом, а на юге — уже привычные для южан "+11".

Прогноз на 19 февраля
Прогноз на 19 февраля

Прогноз на 20 февраля

В воскресенье столбики термометров поползут вниз в ночные часы, однако днем температура воздуха все же останется плюсовой. На западе, востоке и севере – от +6 до +8 градусов, на юге +9…+11 градусов.

Прогноз на 20 февраля
Прогноз на 20 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло и подробнее рассказал о том, какую погоду ожидать в марте, апреле и мае.

Теги:
#Погода #Прогноз #Дождь #Синоптики
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