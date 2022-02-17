Прощатися із зимою ще рано: синоптик попередив про похолодання і назвав дату

В Україну йде весна, але перед цим очікується ще кілька морозних днів

В Україні аномально теплий лютий на кілька днів перерве похолодання. Докладніше про прогноз погоди до кінця місяця "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Так, метеоролог прогнозує аномально теплий характер погоди як для лютого. Очікується, що температурні показники перевищуватимуть 0 градусів, що свідчить про настання метеорологічної весни.

Водночас у лютому ще будуть кілька днів із зимовою погодою. Як повідомив синоптик, у період 26-28 лютого є можливість незначного похолодання під впливом поля підвищеного тиску.

Найхолодніше буде на заході країни, де зима ще триває. Кібальчич зазначає, що зимовий характер погоди збережеться лише у Карпатах. Тут опади випадатимуть переважно у вигляді снігу, а температурне тло залишиться нижче 0 градусів.

Синоптик зазначив, що сніговий покрив наразі зберігається лише у північних та східних областях. Але під впливом тривалого тепла він поступово зійде найближчого тижня.

Загалом до кінця місяця, за словами Кібальчича, очікується температура вдень від +2 до +7 градусів. А в окремі дні навіть є можливість температурних рекордів.

Нагадаємо, найближчими днями деякі регіони України заллють дощі. Водночас стовпчики термометрів продовжуватимуть повзти вгору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на українських курортах очікується хвиля потепління. А на узбережжі Чорного моря незабаром пануватиме зовсім весняна погода. Температура подекуди сягає до 10 градусів тепла.