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Частину України заллють дощі: кому не пощастить найбільше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Україну до кінця тижня заливатимуть дощі
Україну до кінця тижня заливатимуть дощі

Українські синоптики розповіли, яку погоду очікувати до кінця поточного тижня

У найближчі дні на території українських регіонів очікується досить перемінлива погода: частину країни заливатиме дощами, а в інших регіонах світитиме сонечко. Єдина спільна риса — плюсова температура повітря в усіх частинах країни.

Про це повідомляють синоптики українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз на 17 лютого

Вже завтра, у четвер, дощі накриють майже всю території української держави. Опадів не передбачається лише у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Сухо буде й на території кримського півострова.

У західних областях денні температури утримуватимуться на позначках у +6…+8 градусів, у нічні години — +1…+4 градуси. На півночі країни — до +7. Жителям сходу синоптики пророкують до 6 градусів із позначкою "+". А от у південних областях буде найтепліше, адже температура повітря там прогріється аж до +13 градусів.

Прогноз на 17 лютого
Прогноз на 17 лютого

Прогноз на 18 лютого

Упродовж останнього робочого дня тижня в більшості областей очікується хмарна погода. Дощитиме, як і попереднього дня, майже усюди. Сухо буде лише на Херсонщини, Одещині та Миколаївщині.

Температурні показники у світлу пору доби утримуватимуться на позначках від +4 до +7 градусів, у темну — від +2 до +4 градусів.

У південних областях — до +11.

Прогноз на 18 лютого
Прогноз на 18 лютого

Прогноз на 19 лютого

У перший вихідний день в Україні дощ не припинятиметься на заході на півночі. На решті територій — сухо.

Удень температура повітря в західних т східних регіонах коливатиметься від 6 до 8 градусів із плюсом, а на півдні — вже звичні для ого жителів "+11".

Прогноз на 19 лютого
Прогноз на 19 лютого

Прогноз на 20 лютого

У неділю стовпчики термометрів поповзуть донизу в нічні години, проте вдень температура повітря все ж залишиться плюсовою. На заході, ході та півночі — від +6 до +8 градусів, на півдні +9…+11 градусів.

Прогноз на 20 лютого
Прогноз на 20 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло та детальніше розповів про те, яку погоду очікувати у березні, квітні та травні.

Теги:
#Погода #Прогноз #Дощ #Синоптики
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