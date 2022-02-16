Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Надзвичайники повідомили про небезпеку

Вже завтра в Україні суттєво погіршиться погода. В більшості українських регіонів офіційно оголосили жовтий рівень небезпечності через посилення вітру.

Як повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій, вже у четвер, 17 лютого, в країні очікується значне посилення вітру від 15 до 20 метрів на секунду, подекуди із штормовими поривами до 30 метрів на секунду. Що стосується карпатських гір, то надзвичайники закликають туристів утриматися від походу на вершини через високу ймовірність сходження лавин.

Згідно з даними, які оприлюднив портал sinoptik.uа завтра, 17 лютого, в столиці вітер також посилиться до 24 м\с. Погода буде хмарною з проясненнями, ймовірний дощ. Температура повітря утримуватиметься на позначках від +2 до +7 градусів.

Погода у Києві

Жителів першої столиці України синоптики також попереджають про погіршення погодних умов 17 лютого. Вітер посилиться, ймовірний дощ зі снігом. Температура повітря коливатимуться від 2 до 6 градусів зі знаком "+".

Погода у Харкові

У Запоріжжі в четвер також очікуються опади і буде вітряно. Температура повітря в цей день — +2…+9 градусів.

Погода у Запоріжжі

В місті Лева дощитиме. Сонце лише зрідка визиратиме з-за хмар. Температура повітря в денні години підніметься до +7 градусів, вночі — до +3.

Погода у Львові

У Дніпрі вітер подекуди досягатиме 24 м\с. Можливий сніг. Погода буде хмарною, проте теплою — від 2 до 7 градусів із плюсовими позначками.

Погода у Дніпрі

Жителям південного регіону синоптики пророкують вітряну погоду без опадів. Температурні показники в денні години утримуватимуться на познаці у "+9" градусів, вночі — до +5.

Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими будуть погодні умови до кінця поточного тижня.