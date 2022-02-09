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Синоптики розповіли, яку погоду чекати українцям до кінця робочого тижня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Що очікувати від погоди до кінця тижня Новина оновлена 09 лютого 2022, 09:51
Що очікувати від погоди до кінця тижня

Погодні умови в Україні на поточному тижні будуть невластиві лютому

В Україні погода знову підготувала сюрприз для жителів: до кінця робочого тижня у більшості областей очікується майже по-весняному тепла погода до 10 градусів із позначкою "+", а подекуди й більше.

Згідно з прогнозами синоптиків українського гідрометцентру, у середу, 9 лютого, на півночі, у центрі країни, а також на сході та в Криму очікуються дощі та мокрий сніг. Ближче до обіду опади мають зійти на нівець, але погода буде похмрою та вологою.

Прогноз погоди на 9 лютого
Прогноз погоди на 9 лютого

У цей день ймовірне також посилення вітру від 15 до 20 м\с, іноді зі штормовими поривами.

Температурні стовпчики утримуватимуться близько нуля на півночі та сході, вночі до -2. На півдні тепліше — до +6 у денні години.

У четвер та у п`ятницю в Україну прийде потепління. В більшості регіонів очікується від +6 до +8 градусів, на півдні — до +11. Прохолодніше лише у східних областях — від +2 до +6 градсів. У нічні години — нуль.

Прогноз погоди на 10 лютого
Прогноз погоди на 10 лютого

У четвер, 10 лютого опади варто очікувати жителям північного сходу, а у п`ятницю дощами накриє західні регіони.

Прогноз погоди на 11 лютого
Прогноз погоди на 11 лютого

Раніше "Телераф" повідомляв, що синоптики дають невтішні прогнози погоди на весь лютий та детальніше розповів, коли ж українцям все ж розраховувати на прихід справжньої теплої весни.

Теги:
#Погода #Укргідрометцентр #Прогноз #Синоптики
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