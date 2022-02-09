Синоптики розповіли, яку погоду чекати українцям до кінця робочого тижня

Погодні умови в Україні на поточному тижні будуть невластиві лютому

В Україні погода знову підготувала сюрприз для жителів: до кінця робочого тижня у більшості областей очікується майже по-весняному тепла погода до 10 градусів із позначкою "+", а подекуди й більше.

Згідно з прогнозами синоптиків українського гідрометцентру, у середу, 9 лютого, на півночі, у центрі країни, а також на сході та в Криму очікуються дощі та мокрий сніг. Ближче до обіду опади мають зійти на нівець, але погода буде похмрою та вологою.

Прогноз погоди на 9 лютого

У цей день ймовірне також посилення вітру від 15 до 20 м\с, іноді зі штормовими поривами.

Температурні стовпчики утримуватимуться близько нуля на півночі та сході, вночі до -2. На півдні тепліше — до +6 у денні години.

У четвер та у п`ятницю в Україну прийде потепління. В більшості регіонів очікується від +6 до +8 градусів, на півдні — до +11. Прохолодніше лише у східних областях — від +2 до +6 градсів. У нічні години — нуль.

Прогноз погоди на 10 лютого

У четвер, 10 лютого опади варто очікувати жителям північного сходу, а у п`ятницю дощами накриє західні регіони.

Прогноз погоди на 11 лютого

Раніше "Телераф" повідомляв, що синоптики дають невтішні прогнози погоди на весь лютий та детальніше розповів, коли ж українцям все ж розраховувати на прихід справжньої теплої весни.