Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам до конца рабочей недели
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Синоптики рассказали, какими будут погодные условия на текущей неделе
В Украине погода снова подготовила сюрприз для жителей: к концу рабочей недели в большинстве областей ожидается почти по-весеннему теплая погода до 10 градусов с отметкой "+", а кое-где и больше.
Согласно прогнозам синоптиков украинского гидрометцентра, в среду, 9 февраля, на севере, в центре страны, а также на востоке и в Крыму ожидаются дожди и мокрый снег. Ближе к обеду осадки должны сойти на нет, но погода будет пасмурной и влажной.
В этот день вероятно также усиление ветра от 15 до 20 м/с, иногда со штормовыми порывами.
Температурные столбики будут удерживаться около нуля на севере и востоке, ночью до -2. На юге теплее – до +6 в дневные часы.
В четверг и пятницу в Украину придет потепление. В большинстве регионов ожидается от +6 до +8 градусов, на юге – до +11. Прохладнее только в восточных областях – от +2 до +6 градсов. В ночные часы – ноль.
В четверг, 10 февраля, осадки следует ожидать жителям северо-востока, а в пятницу дождями накроет западные регионы.
Ранее "Телераф" сообщал, что синоптики дают нелестные прогнозы погоды на весь февраль и подробнее рассказал, когда украинцам все же рассчитывать на приход настоящей теплой весны.
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