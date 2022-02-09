Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам до конца рабочей недели

Синоптики рассказали, какими будут погодные условия на текущей неделе

В Украине погода снова подготовила сюрприз для жителей: к концу рабочей недели в большинстве областей ожидается почти по-весеннему теплая погода до 10 градусов с отметкой "+", а кое-где и больше.

Согласно прогнозам синоптиков украинского гидрометцентра, в среду, 9 февраля, на севере, в центре страны, а также на востоке и в Крыму ожидаются дожди и мокрый снег. Ближе к обеду осадки должны сойти на нет, но погода будет пасмурной и влажной.

Прогноз погоды на 9 февраля.

В этот день вероятно также усиление ветра от 15 до 20 м/с, иногда со штормовыми порывами.

Температурные столбики будут удерживаться около нуля на севере и востоке, ночью до -2. На юге теплее – до +6 в дневные часы.

В четверг и пятницу в Украину придет потепление. В большинстве регионов ожидается от +6 до +8 градусов, на юге – до +11. Прохладнее только в восточных областях – от +2 до +6 градсов. В ночные часы – ноль.

Прогноз погоды на 10 февраля.

В четверг, 10 февраля, осадки следует ожидать жителям северо-востока, а в пятницу дождями накроет западные регионы.

Прогноз погоды на 11 февраля.

Ранее "Телераф" сообщал, что синоптики дают нелестные прогнозы погоды на весь февраль и подробнее рассказал, когда украинцам все же рассчитывать на приход настоящей теплой весны.