На частину України очікує весняна погода: де потеплішає найближчим часом

Особливих похолодань синоптики не обіцяють навіть уночі

Вже найближчого тижня українці зіштовхнуться з досить приємними погодними сюрпризами у вигляді справжнього весняного тепла. Бажаючим відпочити на якомусь із українських курортів варто знати, який набір речей потрібно з собою взяти.

"Телеграф", посилаючись на погодний ресурс weather.com, підкаже, які температури пануватимуть у вітчизняних курортних регіонах з 21 по 27 лютого.

Берег Чорного моря

Бажаючим підставити щоки майже весняному сонечку можна сміливо вирушати до Миколаївської чи Одеської області.

На Миколаївщині наступний тиждень обіцяє, що вдень слід очікувати від 7 до 10 градусів тепла. Вночі, щоправда, місцями ще буде морозно — від -2 до +4°С. Натомість на особливі опади чекати не варто, синоптики прогнозують помірну хмарність.

Погода в Миколаєві

Одеса-мама також зустріне теплом, яке вміститься в діапазоні +6…+9°С. Вночі температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. 22 лютого на одеситів і гостей регіону чекає невеликий дощ.

Погода в Одесі

Приазов’я

Ті, хто хоче відвідати Азовське море, можуть вибрати для поїздки Херсон. Тут також обіцяють значне підвищення температури — до +8-10°С вдень і від -1°…+3°С вночі. Дощових днів у регіоні трохи більше — 20 та 22 лютого.

Погода в Херсоні

У Запорізькій області температура повітря трохи помірніша — від 6 до 9 градусів тепла вдень. Вночі місцями можна відчути заморозки до мінус 2 градусів. Це і не дивно, адже 22-23 числа в області можуть випасти опади у вигляді дощу та навіть мокрого снігу.

Погода в Запоріжжі

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Прикарпаття

Бажаючим відпочити в горах слід бути дуже уважними – надто тепла погода може спричинити ризик сходження лавин. А весна справді впритул підійшла до цієї частини країни.

Наприклад, на Львівщині вдень фіксуватиметься від +5 до +7°С. Вночі стовпчики термометра опустяться до позначок -1…+2°С. Із 21 по 23 лютого у регіоні можуть пройти дощі упереміш зі снігом.

Погода у Львові

Не омине негода і Ужгород. Тут хмарних днів трохи більше — з 20 по 23 число. З опадів також прогнозується як дощ, так і сніг. Температура повітря вдень подекуди обіцяє прогрітися до +9°С, уночі мінімально опуститься до -1°С.

Погода в Ужгороді

Зрозуміло, у гірській місцевості температури, як і раніше, будуть трохи зимовішими, але загальна тенденція до потепління явно спостерігається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде кінець лютого для більшості українських регіонів. Слід приготуватися, адже погода "запасла" кілька козирів у рукавах.

Також ми прогнозували погоду на весну, яким поділився народний синоптик з Волинської області Володимир Деркач.