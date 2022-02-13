Потепління йде: погода в Україні наступного тижня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 116
Яка погода буде утримуватись в Україні наступного тижня, де буде лити дощ, а де буде тепло.
У неділю, 13 лютого, на погоду в Україні впливатиме антициклон Інго, який принесе сонячну, малохмарну погоду. Опадів не прогнозується, проте вночі можливі заморозки, ожеледиця та туман.
На заході країни передбачається найтепліша температура, очікується від +5 до +9 градусів. Вночі ж можуть вдарити морози до -8, а в Карпатах та Закарпатті можливі заморозки до -16 згідно з даними сайту sinoptik.ua
Стовпчики термометрів у центрі країни та на півдні вдень показуватимуть до +7 градусів, а вночі можуть опуститись до -10.
На сході температура повітря становитиме від -7 до -11, можливий невеликий сніг.
Північні регіони також можуть відчути значних холодів до -13 градусів, також передбачаються незначні опади.
На День закоханих, 14 лютого, в Україні збережеться сонячна погода, лише в деяких регіонах можлива мінлива хмарність.
На заході повітря прогріється найкраще, температура становитиме до +6 градусів. Небо буде ясним, опадів не передбачається.
Температура на сході коливатиметься між -7 до +2, небо буде ясне до завершення дня.
На півночі очікується від--2 до +4 градусів, зранку та ввечері небу буде ясним, та можлива хмарність після першої половини дня.
На півдні температурні стовпчики покажуть лише до +4 градусів тепла, проте температура може впасти й до -4. Небо буде чистим, опадів не прогнозується.
У центральній Україні буде не надто тепло — від -5 до +4 градусів, погода буде сонячною, без опадів.
У вівторок, 15 лютого, погода суттєво не зміниться, проте можлива хмарність.
Середа, 16 лютого, на заході та півночі очікується хмарність, температурні показники по Україні залишаються на своїх минулих позначках.
На заході від +1 до +7 градусів, хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
На сході перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +7.
У центрі температура дещо знизиться до -2, температурний максимум — +4, ранок буде ясним, проте потім погода стане хмарною і утримається такою до кінця вечора.
Північ очікує температурні позначки від -1 до +5, в обід небо затягнеться хмарами, які затримуються до кінця дня.
На півдні зберігається тепла погода — від +2 до +8, вдень можлива хмарність, опадів не передбачається.
Істотні зміни очікуються у четвер, 17 лютого, майже по всій території України прогнозуються дощі, лише на півдні мінлива хмарність. Розпочнеться потепління.
У західних регіонах температура прогріється від +5 до +9 градусів.
На півночі незначне потепління до +6.
У південних областях буде сонячно, очікується до +10 градусів тепла.
На сході країни уночі ще можуть бути заморозки, але в день температура буде у межах +6.
У центрі прийде істотне потепління до +9.
Кінець робочого тижня зустріне українців опадами — 18 лютого по всій Україні очікується дощ, а на заході, півночі та центрі можливий мокрий сніг.
Температура у регіонах дещо знизиться, проте відмітку "мінус" не перетне.
У суботу, 19 лютого, в Україні знову дощитиме, можливий мокрий сніг. Сухо буде лишу у східній частині країни, проте там буде досить хмарно.
У регіонах почне знижатись температура повітря, лише у західній частині все залишиться без змін.
Кінець тижня може відзначитись зниженнями температур та заморозками на деяких територіях.
20 лютого на Заході можливе зниження температури до -1, денний максимум прогнозується до +3.
На сході країни очікується, що стовпчик термометра коливатиметься від 0 до +3.
У центрі буде дещо тепліше, від 0 до +6.
На заході ще збережеться плюсова температура, прогнозується від +1 до +2 градусів тепла.
На півдні буде найтепліше – від +3 до +8 градусів.
Раніше, ми ділилися прогнозом, якою буде весна у 2022 році.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-