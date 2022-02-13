Потепління йде: погода в Україні наступного тижня

Яка погода буде утримуватись в Україні наступного тижня, де буде лити дощ, а де буде тепло.

У неділю, 13 лютого, на погоду в Україні впливатиме антициклон Інго, який принесе сонячну, малохмарну погоду. Опадів не прогнозується, проте вночі можливі заморозки, ожеледиця та туман.

На заході країни передбачається найтепліша температура, очікується від +5 до +9 градусів. Вночі ж можуть вдарити морози до -8, а в Карпатах та Закарпатті можливі заморозки до -16 згідно з даними сайту sinoptik.ua

Стовпчики термометрів у центрі країни та на півдні вдень показуватимуть до +7 градусів, а вночі можуть опуститись до -10.

На сході температура повітря становитиме від -7 до -11, можливий невеликий сніг.

Північні регіони також можуть відчути значних холодів до -13 градусів, також передбачаються незначні опади.

Погода 13 лютого 2022 року

На День закоханих, 14 лютого, в Україні збережеться сонячна погода, лише в деяких регіонах можлива мінлива хмарність.

На заході повітря прогріється найкраще, температура становитиме до +6 градусів. Небо буде ясним, опадів не передбачається.

Температура на сході коливатиметься між -7 до +2, небо буде ясне до завершення дня.

На півночі очікується від--2 до +4 градусів, зранку та ввечері небу буде ясним, та можлива хмарність після першої половини дня.

На півдні температурні стовпчики покажуть лише до +4 градусів тепла, проте температура може впасти й до -4. Небо буде чистим, опадів не прогнозується.

У центральній Україні буде не надто тепло — від -5 до +4 градусів, погода буде сонячною, без опадів.

Погода 14 лютого 2022 року

У вівторок, 15 лютого, погода суттєво не зміниться, проте можлива хмарність.

Погода 15 лютого 2022 року

Середа, 16 лютого, на заході та півночі очікується хмарність, температурні показники по Україні залишаються на своїх минулих позначках.

На заході від +1 до +7 градусів, хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

На сході перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +7.

У центрі температура дещо знизиться до -2, температурний максимум — +4, ранок буде ясним, проте потім погода стане хмарною і утримається такою до кінця вечора.

Північ очікує температурні позначки від -1 до +5, в обід небо затягнеться хмарами, які затримуються до кінця дня.

На півдні зберігається тепла погода — від +2 до +8, вдень можлива хмарність, опадів не передбачається.

Погода 16 лютого 2022 року

Істотні зміни очікуються у четвер, 17 лютого, майже по всій території України прогнозуються дощі, лише на півдні мінлива хмарність. Розпочнеться потепління.

У західних регіонах температура прогріється від +5 до +9 градусів.

На півночі незначне потепління до +6.

У південних областях буде сонячно, очікується до +10 градусів тепла.

На сході країни уночі ще можуть бути заморозки, але в день температура буде у межах +6.

У центрі прийде істотне потепління до +9.

Погода 17 лютого 2022 року

Кінець робочого тижня зустріне українців опадами — 18 лютого по всій Україні очікується дощ, а на заході, півночі та центрі можливий мокрий сніг.

Температура у регіонах дещо знизиться, проте відмітку "мінус" не перетне.

У суботу, 19 лютого, в Україні знову дощитиме, можливий мокрий сніг. Сухо буде лишу у східній частині країни, проте там буде досить хмарно.

У регіонах почне знижатись температура повітря, лише у західній частині все залишиться без змін.

Кінець тижня може відзначитись зниженнями температур та заморозками на деяких територіях.

20 лютого на Заході можливе зниження температури до -1, денний максимум прогнозується до +3.

На сході країни очікується, що стовпчик термометра коливатиметься від 0 до +3.

У центрі буде дещо тепліше, від 0 до +6.

На заході ще збережеться плюсова температура, прогнозується від +1 до +2 градусів тепла.

На півдні буде найтепліше – від +3 до +8 градусів.

Раніше, ми ділилися прогнозом, якою буде весна у 2022 році.