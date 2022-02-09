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Весна у Києві почнеться не за планом: синоптики дали приємний прогноз

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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На яку погоду очікувати жителям столиці Новина оновлена 09 лютого 2022, 12:46
На яку погоду очікувати жителям столиці

В Києві пануватиме майже весняна погода

В українські регіони прийшла відлига, подекуди стовпчики термометрів сягнули 10 градусів із позначкою "+" і за прогнозами синоптиків така погода може протриматися в країні аж до середини лютого.

Як повідомляє портал gismeteо, на поточному тижні столиця перебуватиме під впливом теплих повітряних мас, які відображаються відносно теплою, проте досить вологою погодою.

Згідно з наявними даними, усередині лютого в столиці пануватиме відлига. Температурні показники трохи перевищуватимуть норму та утримуватимуться на позначках у 3-5 градусів тепла.

Поточний робочий тиждень для киян завершуватиметься теплою погодою до +8, проте на вихідних температура повітря трохи опуститься — до +3 градусів. Опади очікуються включно по суботу.

На наступному тижні, з 14 по 20 лютого, температурні позначки у Києві також триматимуться вище нуля — від +5 до +8 градусів. Проте опади не припинятимуться. Дощитиме у середу, п'ятницю та суботу.

З 21 по 27 лютого також буде тепло, але волого. Температура повітря в столиці коливатиметься від 3 до 6 градусів з плюсовою позначкою.

В останній день місяця, 28 лютого, на жителів столиці очікує похмура дощова погода, проте температурні позначки й надалі утримуватимуть на +5 градусах.

Прогноз погоди на місяць
Прогноз погоди на місяць

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду очікувати українцям до кінця лютого.

Також нагадаємо, що синоптики вже оприлюднили дату потепління в Україні.

Теги:
#Погода #Прогноз #Синоптик #Київ
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