Весна у Києві почнеться не за планом: синоптики дали приємний прогноз

В Києві пануватиме майже весняна погода

В українські регіони прийшла відлига, подекуди стовпчики термометрів сягнули 10 градусів із позначкою "+" і за прогнозами синоптиків така погода може протриматися в країні аж до середини лютого.

Як повідомляє портал gismeteо, на поточному тижні столиця перебуватиме під впливом теплих повітряних мас, які відображаються відносно теплою, проте досить вологою погодою.

Згідно з наявними даними, усередині лютого в столиці пануватиме відлига. Температурні показники трохи перевищуватимуть норму та утримуватимуться на позначках у 3-5 градусів тепла.

Поточний робочий тиждень для киян завершуватиметься теплою погодою до +8, проте на вихідних температура повітря трохи опуститься — до +3 градусів. Опади очікуються включно по суботу.

На наступному тижні, з 14 по 20 лютого, температурні позначки у Києві також триматимуться вище нуля — від +5 до +8 градусів. Проте опади не припинятимуться. Дощитиме у середу, п'ятницю та суботу.

З 21 по 27 лютого також буде тепло, але волого. Температура повітря в столиці коливатиметься від 3 до 6 градусів з плюсовою позначкою.

В останній день місяця, 28 лютого, на жителів столиці очікує похмура дощова погода, проте температурні позначки й надалі утримуватимуть на +5 градусах.

Прогноз погоди на місяць

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду очікувати українцям до кінця лютого.

Також нагадаємо, що синоптики вже оприлюднили дату потепління в Україні.