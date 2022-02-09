Укр

Весна в Киеве в середине февраля: синоптики дали приятный прогноз

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Какую погоду ожидать жителям столицы Новость обновлена 09 февраля 2022, 12:28
Какую погоду ожидать жителям столицы

В Киеве будет царить почти весенняя погода

В украинские регионы пришла оттепель, кое-где столбики термометров достигли 10 градусов с отметкой "+" и по прогнозам синоптиков такая погода может продержаться в стране вплоть до середины февраля.

Как сообщает портал gismeteо, на текущей неделе столица будет находиться под влиянием теплых воздушных масс, которые отражаются относительно теплой, но достаточно влажной погодой.

Согласно имеющимся данным, внутри февраля в столице будет царить оттепель. Температурные показатели будут немного превышать норму и удерживаться на отметках в 3-5 градусов тепла.

Текущая рабочая неделя для киевлян будет завершаться теплой погодой до +8, однако в выходные температура воздуха немного опустится — до +3 градусов. Осадки ожидаются включительно по субботу.

На следующей неделе, с 14 по 20 февраля, температурные отметки в Киеве также будут держаться выше нуля – от +5 до +8 градусов. Однако осадки не будут прекращаться. Будет дождь в среду, пятницу и субботу.

С 21 по 27 февраля тоже будет тепло, но влажно. Температура воздуха в столице будет колебаться от 3 до 6 градусов с плюсовой отметкой.

В последний день месяца, 28 февраля, жителей столицы ожидает пасмурная дождливая погода, однако температурные отметки и в дальнейшем будут удерживать на +5 градусах.

Прогноз погоды на месяц
Прогноз погоды на месяц

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду ожидать украинцам до конца февраля.

Также напомним, что синоптики уже обнародовали дату потепления в Украине.

Теги:
#Погода #Прогноз #Синоптик #Київ
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