Синоптик розповів, коли весна по-справжньому прийде в Україну

Березень готує українцям кілька "погодних сюрпризів"

Лютий продовжує радувати українців майже по-весняному теплою погодою і навіть попри незначне похолодання, яке синоптики прогнозують вже найближчими днями, після нього температурні стовпчики знову поповзуть догори. Більшість з нас останнім часом задається питанням, яку ж погоду очікувати, коли в українські регіони прийде справжня календарна весна? Синоптики відповідають: у березні очікувати стабільної погоди точно не варто.

За словами народного синоптика з 17-річним стажем Володимира Деркача, у перший місяць весни в Україні спостерігатимуться сильні "погодні гойдалки", а температура повітря коливатиметься від "мінуса" до "плюса". Про це він розповів кореспондентові "Телеграфу", додавши, що зима повністю втратить свої права лише наприкінці березня, приблизно після 21 числа. Саме тоді опади частково припиняться, а стовпчики термометрів впевнено поповзуть догори.

Такої ж думки про березневу погоду й синоптик українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, яка у своєму коментарі нашому виданню зазначила, що перший місяць календарної весни в Україні буде дуже нестійким та наголосила, що у березні розраховувати на тривалу теплу погоду українцям точно не варто.

За словами синоптикині, різке підвищення температури повітря спостерігатиметься у квітні. Ба більше, згідно з наявними прогнозами, вже наприкінці другого місяця весни стовпчики термометрів подекуди можуть досягати більше 20 градусів із знаком "+".

Що стосується травня, то синоптики ніяких погодних сюрпризів не пророкують. Кінець весни буде радувати українців теплою погодою без значних опадів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україну може повернутися похолодання та чи варто очікувати на потужні опади наприкінці лютого.