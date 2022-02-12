Укр

Синоптик рассказал, когда весна по-настоящему придет в Украину

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Котик радуется началу весны
Котик радуется началу весны

Март готовит украинцам несколько "погодных сюрпризов"

Февраль продолжает радовать украинцев почти по-весеннему теплой погодой и даже, несмотря на незначительное похолодание, которое синоптики прогнозируют уже в ближайшие дни, после него температурные столбики снова поползут вверх. Большинство из нас в последнее время задается вопросом, какую же погоду ожидать, когда в украинские регионы придет настоящая календарная весна? Синоптики отвечают: в марте ожидать стабильной погоды точно не стоит.

По словам народного синоптика с 17-летним стажем Владимира Деркача, в первый месяц весны в Украине будут наблюдаться сильные "погодные качели", а температура воздуха будет колебаться от "минуса" до "плюса". Об этом он рассказал корреспонденту "Телеграфа", добавив, что зима полностью потеряет свои права только в конце марта, примерно после 21 числа. Именно тогда осадки частично прекратятся, а столбики термометров уверенно поползут вверх.

Такого же мнения о мартовской погоде и синоптике украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, которая в своем комментарии нашему изданию отметила, что первый месяц календарной весны в Украине будет очень неустойчивым и подчеркнула, что в марте рассчитывать на длительную теплую погоду украинцам точно не стоит.

По словам синоптика, резкое повышение температуры воздуха будет наблюдаться в апреле. Более того, согласно имеющимся прогнозам, уже в конце второго месяца весны столбики термометров иногда могут достигать более 20 градусов со знаком "+".

Что касается мая, то синоптики никаких погодных сюрпризов не прочат. Конец весны будет радовать украинцев теплой погодой, без существенных осадков.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украину может вернуться похолодание и стоит ли ожидать мощных осадков в конце февраля.

Теги:
#Украина #Потепление #Весна #Синоптик
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