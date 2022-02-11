В Украину вернутся морозы до минус 7: где и как изменится погода в ближайшую неделю

Синоптики информируют об очередном изменении погодных условий

Уже в ближайшие выходные в Украине ожидается достаточно резкое похолодание: температурные показатели в большинстве областей упадут до минусовых отметок, однако ненадолго.

Из данных, обнародованных на портале sinoptik.ua, "Телеграф" пришел к выводу, что похолодание в украинских регионах будет незначительным и будет продолжаться в течение 2-3 дней. После украинцев снова будут радовать плюсовые отметки термометров.

Так, температура воздуха в украинских областях снизится уже в эти выходные, 12 и 13 февраля. Также ожидается усиление ветра до 15-20 м\с, кое-где со штормовыми порывами. Значительных осадков в эти дни в Украине не прогнозируют.

В Киеве температура воздуха в ночные часы опустится до минусовых отметок. Столбики термометров будут показывать от -1 до -3 градусов, днем — до +4. В субботу возможен дождь со снегом. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове 12 февраля также будет снежить. Температура воздуха ночью упадет до -3...-7 градусов. Днем теплее – до +1. В воскресенье синоптики прогнозируют солнечную погоду без дождя и снега.

Прогноз погоды в Харькове

Жителям Запорожья завтра стоит запастись зонтиками, ведь весь день будут идти дожди. Температура воздуха в ночные часы опустится до 0…-4 градусов, днем – +4…+5. В воскресенье без осадков.

Прогноз погоды в Запорожье

Во Львове также похолодает до -2…-4 градусов в темное время суток, днем температура воздуха будет прогреваться до +3…+5 градусов. В субботу вероятный снег, в воскресенье — осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Львове

В Днепре первый выходной будет с дождем и снегом, второй — без. Температурные показатели в ночные часы упадут до 1-3 градусов с отметкой "-", а днем поднимутся до +3…+4.

Прогноз погоды в Днепре.

В Одессе выходные будут солнечными. В субботу как днем, так и ночью градусы будут держаться на плюсах, но в воскресенье упадут ниже нуля. Днем от +3 до +7 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй половине февраля Украину может накрыть волна холодов, однако уже после 25 февраля погода снова сменится теплом.