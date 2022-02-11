В Україну повернуться морози до мінус 7: де і як зміниться погода в найближчий тиждень

Синоптики інформують про чергову зміну погодних умов

Вже найближчими вихідними в Україні очікується досить різке похолодання: температурні показники в більшості областей впадуть до мінусових позначок, проте не на довго.

З даних, які оприлюднені на порталі sinoptik.ua, "Телеграф" дійшов висновку, що похолодання в українських регіонів буде незначним та триватиме лише продовж 2-3 днів. Після українців знову радуватимуть плюсові позначки термометрів.

Так, температура повітря в українських областях знизиться вже на цих вихідних, 12 та 13 лютого. Також очікується посилення вітру до 15-20 м\с, подекуди із штормовими поривами. Значних опадів у ці дні в Україні не передбачається.

У Києві температура повітря в нічні години опуститься до мінусових позначок. Стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до -3 градусів, удень — до +4. У суботу ймовірний дощ зі снігом. На дорогах — ожеледиця.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові 12 лютого також сніжитиме. Температура повітря вночі впаде до -3…-7 градусів. Вдень тепліше — до +1. У неділю синоптики прогнозують сонячну погоду, без дощу та снігу.

Прогноз погоди у Харкові

Жителям Запоріжжя завтра варто запастися парасолями, адже увесь день йтимуть дощі. Температура повітря в нічні години опуститься до 0…-4 градусів, вдень — +4…+5. У неділю — без опадів.

Прогноз погоди у Запоріжжі

У Львові також похолодає до -2…-4 градусів у темну пору доби, вдень температура повітря прогріватиметься до +3…+5 градусів. У суботу ймовірний сніг, у неділю — опадів не передбачається.

Прогноз погоди у Львові

У Дніпрі перший вихідний буде дощем і снігом, другий — без. Температурні показники у нічні години впадуть до 1-3 градусів із позначкою "-", а вдень піднімуться до +3…+4.

Прогноз погоди у Дніпрі

В Одесі вихідні будуть сонячними. У суботу як вдень, так і вночі градуси триматимуться на плюсах, але в неділю впадуть нижче нуля. Вдень — від +3 до +7 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у другій половині лютого Україну може накрити хвиля холодів, проте вже після 25 лютого погода знову зміниться теплом.