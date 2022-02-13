Укр

Потепление идет: погода в Украине на следующую неделю

Автор
Анастасия Мирошник
Дата публикации
Читати українською
Автор
168
Прогноз погоды на 14-20 февраля. Новость обновлена 13 февраля 2022, 11:59
Прогноз погоды на 14-20 февраля.

Какая погода будет держаться в Украине на следующей неделе, где будет лить дождь, а где будет тепло.

В воскресенье, 13 февраля, на погоду в Украине будет влиять антициклон Инго, который принесет солнечную малооблачную погоду. Осадков не прогнозируется, однако ночью возможны заморозки, гололедица и туман.

На западе страны предполагается теплая температура, ожидается от +5 до +9 градусов. Ночью могут ударить морозы до -8, а в Карпатах и Закарпатье возможны заморозки до -16 согласно данным сайта sinoptik.ua

Столбики термометров в центре страны и на юге днем будут показывать до +7 градусов, а ночью могут опуститься до -10.

На востоке температура воздуха составит от -7 до -11, возможен небольшой снег.

Северные регионы также могут ощутить значительные холода до -13 градусов, также предполагаются небольшие осадки.

Погода 13 февраля 2022 года
Погода 13 февраля 2022 года

В День влюбленных, 14 февраля , в Украине сохранится солнечная погода, лишь в некоторых регионах возможна переменная облачность.

На западе воздух прогреется лучше всего, температура будет составлять до +6 градусов. Небо будет ясным, осадков не предполагается.

Температура на востоке будет колебаться от -7 до +2, небо будет ясное до конца дня.

На севере ожидается от -2 до +4 градусов, утром и вечером небо будет ясным, и возможна облачность после первой половины дня.

На юге температурные столбики покажут до +4 градусов тепла, однако температура может упасть и до -4. Небо будет чистым, осадков не прогнозируется.

В центральной Украине будет не слишком тепло – от -5 до +4 градусов, погода будет солнечной, без осадков.

Погода 14 февраля 2022 года
Погода 14 февраля 2022 года

Во вторник, 15 февраля, погода существенно не изменится, однако возможна облачность.

Погода 15 февраля 2022 года
Погода 15 февраля 2022 года

В среду, 16 февраля, на западе и севере ожидается облачность, температурные показатели по Украине остаются на своих прошлых отметках.

На западе от +1 до +7 градусов облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

На востоке первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся тучи. Без осадков. Столбики термометров будут показывать от -3 до +7.

В центре температура несколько снизится до -2, температурный максимум — +4, утро будет ясным, однако погода станет облачной и удержится до конца вечера.

Север ожидает температурные отметки от -1 до +5, в обед небо затянется облаками, которые задержаться до конца дня.

На юге сохраняется теплая погода – от +2 до +8, днем возможна облачность, осадков не ожидается.

Погода 16 февраля 2022 года
Погода 16 февраля 2022 года

Существенные изменения ожидаются в четверг, 17 февраля, почти по всей территории Украины прогнозируются дожди, лишь на юге переменная облачность. Начнется потепление.

В западных регионах температура прогреется от +5 до +9 градусов.

На севере незначительное потепление до +6.

В южных областях солнечно, ожидается до +10 градусов тепла.

На востоке страны ночью могут быть заморозки, но в день температура будет в пределах +6.

В центре придет существенное потепление до +9.

Погода 17 февраля 2022 года
Погода 17 февраля 2022 года

Конец рабочей недели встретит украинцев осадками — 18 февраля по всей Украине ожидается дождь, а на западе, севере и в центре возможен мокрый снег.

Температура в регионах несколько снизится, однако отметку минус не пересечет.

В субботу, 19 февраля, в Украине снова будет дождь, возможен мокрый снег. Сухо будет только в восточной части страны, однако там будет достаточно облачно.

В регионах начнет снижаться температура воздуха, только в западной части все останется без изменений.

Конец недели может ознаменоваться снижением температур и заморозками на некоторых территориях.

20 февраля на западе возможно понижение температуры до -1, дневной максимум прогнозируется до +3.

На востоке страны ожидается, что колонка термометра будет колебаться от 0 до +3.

В центре будет несколько теплее от 0 до +6.

На севере еще сохранится плюсовая температура, прогнозируется от +1 до +2 градусов тепла.

На юге будет теплее всего – от +3 до +8 градусов.

Ранее мы делились прогнозом, какой будет весна в 2022 году.

Теги:
#Погода #Февраль #Прогноз погоды #Синоптик
Разговор президентов США и РФ состоялся 13 февраля
Политика
Байден с Путиным обсудили Украину: три главных вывода
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разговор президентов США и РФ состоялся 13 февраля
Байден с Путиным обсудили Украину: три главных вывода
Дата публикации
Категория
Авиакомпаниям запрещают залетать в воздушное пространство Украины
Воздушная блокада Украины: авиакомпаниям запрещают лететь в Киев
Дата публикации
Категория
Массовых бомбардировок ждать не стоит
"Завоевать сердца и умы": как может действовать Путин при вторжении в Украину
Дата публикации
Категория
Взрыв прогремел в кафе "Мечта" в Станице Луганской
В кафе в Луганской области прогремел мощный взрыв — 12 человек пострадали: подробности
Дата публикации
Категория
Владислав Гераскевич
В МОК отреагировали на нашумевший плакат украинца на Олимпиаде