Потепление идет: погода в Украине на следующую неделю

Какая погода будет держаться в Украине на следующей неделе, где будет лить дождь, а где будет тепло.

В воскресенье, 13 февраля, на погоду в Украине будет влиять антициклон Инго, который принесет солнечную малооблачную погоду. Осадков не прогнозируется, однако ночью возможны заморозки, гололедица и туман.

На западе страны предполагается теплая температура, ожидается от +5 до +9 градусов. Ночью могут ударить морозы до -8, а в Карпатах и Закарпатье возможны заморозки до -16 согласно данным сайта sinoptik.ua

Столбики термометров в центре страны и на юге днем будут показывать до +7 градусов, а ночью могут опуститься до -10.

На востоке температура воздуха составит от -7 до -11, возможен небольшой снег.

Северные регионы также могут ощутить значительные холода до -13 градусов, также предполагаются небольшие осадки.

Погода 13 февраля 2022 года

В День влюбленных, 14 февраля , в Украине сохранится солнечная погода, лишь в некоторых регионах возможна переменная облачность.

На западе воздух прогреется лучше всего, температура будет составлять до +6 градусов. Небо будет ясным, осадков не предполагается.

Температура на востоке будет колебаться от -7 до +2, небо будет ясное до конца дня.

На севере ожидается от -2 до +4 градусов, утром и вечером небо будет ясным, и возможна облачность после первой половины дня.

На юге температурные столбики покажут до +4 градусов тепла, однако температура может упасть и до -4. Небо будет чистым, осадков не прогнозируется.

В центральной Украине будет не слишком тепло – от -5 до +4 градусов, погода будет солнечной, без осадков.

Погода 14 февраля 2022 года

Во вторник, 15 февраля, погода существенно не изменится, однако возможна облачность.

Погода 15 февраля 2022 года

В среду, 16 февраля, на западе и севере ожидается облачность, температурные показатели по Украине остаются на своих прошлых отметках.

На западе от +1 до +7 градусов облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

На востоке первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся тучи. Без осадков. Столбики термометров будут показывать от -3 до +7.

В центре температура несколько снизится до -2, температурный максимум — +4, утро будет ясным, однако погода станет облачной и удержится до конца вечера.

Север ожидает температурные отметки от -1 до +5, в обед небо затянется облаками, которые задержаться до конца дня.

На юге сохраняется теплая погода – от +2 до +8, днем возможна облачность, осадков не ожидается.

Погода 16 февраля 2022 года

Существенные изменения ожидаются в четверг, 17 февраля, почти по всей территории Украины прогнозируются дожди, лишь на юге переменная облачность. Начнется потепление.

В западных регионах температура прогреется от +5 до +9 градусов.

На севере незначительное потепление до +6.

В южных областях солнечно, ожидается до +10 градусов тепла.

На востоке страны ночью могут быть заморозки, но в день температура будет в пределах +6.

В центре придет существенное потепление до +9.

Погода 17 февраля 2022 года

Конец рабочей недели встретит украинцев осадками — 18 февраля по всей Украине ожидается дождь, а на западе, севере и в центре возможен мокрый снег.

Температура в регионах несколько снизится, однако отметку минус не пересечет.

В субботу, 19 февраля, в Украине снова будет дождь, возможен мокрый снег. Сухо будет только в восточной части страны, однако там будет достаточно облачно.

В регионах начнет снижаться температура воздуха, только в западной части все останется без изменений.

Конец недели может ознаменоваться снижением температур и заморозками на некоторых территориях.

20 февраля на западе возможно понижение температуры до -1, дневной максимум прогнозируется до +3.

На востоке страны ожидается, что колонка термометра будет колебаться от 0 до +3.

В центре будет несколько теплее от 0 до +6.

На севере еще сохранится плюсовая температура, прогнозируется от +1 до +2 градусов тепла.

На юге будет теплее всего – от +3 до +8 градусов.

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