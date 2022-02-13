Потепление идет: погода в Украине на следующую неделю
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Какая погода будет держаться в Украине на следующей неделе, где будет лить дождь, а где будет тепло.
В воскресенье, 13 февраля, на погоду в Украине будет влиять антициклон Инго, который принесет солнечную малооблачную погоду. Осадков не прогнозируется, однако ночью возможны заморозки, гололедица и туман.
На западе страны предполагается теплая температура, ожидается от +5 до +9 градусов. Ночью могут ударить морозы до -8, а в Карпатах и Закарпатье возможны заморозки до -16 согласно данным сайта sinoptik.ua
Столбики термометров в центре страны и на юге днем будут показывать до +7 градусов, а ночью могут опуститься до -10.
На востоке температура воздуха составит от -7 до -11, возможен небольшой снег.
Северные регионы также могут ощутить значительные холода до -13 градусов, также предполагаются небольшие осадки.
В День влюбленных, 14 февраля , в Украине сохранится солнечная погода, лишь в некоторых регионах возможна переменная облачность.
На западе воздух прогреется лучше всего, температура будет составлять до +6 градусов. Небо будет ясным, осадков не предполагается.
Температура на востоке будет колебаться от -7 до +2, небо будет ясное до конца дня.
На севере ожидается от -2 до +4 градусов, утром и вечером небо будет ясным, и возможна облачность после первой половины дня.
На юге температурные столбики покажут до +4 градусов тепла, однако температура может упасть и до -4. Небо будет чистым, осадков не прогнозируется.
В центральной Украине будет не слишком тепло – от -5 до +4 градусов, погода будет солнечной, без осадков.
Во вторник, 15 февраля, погода существенно не изменится, однако возможна облачность.
В среду, 16 февраля, на западе и севере ожидается облачность, температурные показатели по Украине остаются на своих прошлых отметках.
На западе от +1 до +7 градусов облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
На востоке первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся тучи. Без осадков. Столбики термометров будут показывать от -3 до +7.
В центре температура несколько снизится до -2, температурный максимум — +4, утро будет ясным, однако погода станет облачной и удержится до конца вечера.
Север ожидает температурные отметки от -1 до +5, в обед небо затянется облаками, которые задержаться до конца дня.
На юге сохраняется теплая погода – от +2 до +8, днем возможна облачность, осадков не ожидается.
Существенные изменения ожидаются в четверг, 17 февраля, почти по всей территории Украины прогнозируются дожди, лишь на юге переменная облачность. Начнется потепление.
В западных регионах температура прогреется от +5 до +9 градусов.
На севере незначительное потепление до +6.
В южных областях солнечно, ожидается до +10 градусов тепла.
На востоке страны ночью могут быть заморозки, но в день температура будет в пределах +6.
В центре придет существенное потепление до +9.
Конец рабочей недели встретит украинцев осадками — 18 февраля по всей Украине ожидается дождь, а на западе, севере и в центре возможен мокрый снег.
Температура в регионах несколько снизится, однако отметку минус не пересечет.
В субботу, 19 февраля, в Украине снова будет дождь, возможен мокрый снег. Сухо будет только в восточной части страны, однако там будет достаточно облачно.
В регионах начнет снижаться температура воздуха, только в западной части все останется без изменений.
Конец недели может ознаменоваться снижением температур и заморозками на некоторых территориях.
20 февраля на западе возможно понижение температуры до -1, дневной максимум прогнозируется до +3.
На востоке страны ожидается, что колонка термометра будет колебаться от 0 до +3.
В центре будет несколько теплее от 0 до +6.
На севере еще сохранится плюсовая температура, прогнозируется от +1 до +2 градусов тепла.
На юге будет теплее всего – от +3 до +8 градусов.
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