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Яким буде кінець лютого в Україні: погода підготувала пару сюрпризів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Стало відомо, яка погода буде в Україні до кінця зими
Стало відомо, яка погода буде в Україні до кінця зими

З середини поточного тижня погода в Україні почне змінюватися

Через два місяці календарна зима в Україні завершиться. Попри те, що часу до весни залишилося зовсім небагато, погода ще встигне продемонструвати українцям свій характер.

Як повідомляє УНІАН, з середи, 16 лютого, в більшості регіонів України синоптики прогнозують сильні опади у вигляді дощу, а температурні стовпчики в цей день поповзуть угору.

Погода в Україні
Погода в Україні

Такі погодні умови спостерігатимуться в українських регіонах до кінця наступного тижня, приблизно до 23 лютого, після чого в країні трохи похолодає. У північних, східних та центральних регіонах країни денна температура повітря не підніматиметься вище 5 градусів зі знаком "+". Трошки тепліше буде в кількох куточках заходу та на півдні.

Прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди в Україні

Зниження температури спостерігатиметься в Україні до 26 лютого. Жителям південного сходу синоптики обіцяють навіть незначні морози до 2 градусів. У переважній більшості регіонів температурні показники коливатимуться від 0 до +2 градусів.

На наступних вихідних температура повітря в українських областях різко поповзе вгору. Кінець лютого буде сухим та теплим. Переважно очікується хмарна погода проясненнями, а температурні стовпчики утримуватимуться на показниках +10…+14 градусів. Лише на сході країни буде прохолодніше — до +9.

Яку погоду очікувати в Україні
Яку погоду очікувати в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики дали українцям невтішний прогноз на перші весняні місяці.

Теги:
#Погода #Прогноз #Синоптики #Лютий
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