Каким будет конец февраля в Украине: погода подготовила пару сюрпризов

С середины текущей недели погода в Украине начнет меняться

Через две недели календарная зима в Украине завершится. Несмотря на то, что времени до весны осталось совсем немного, погода еще успеет продемонстрировать украинцам свой характер.

Как сообщает УНИАН, со среды, 16 февраля, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют сильные осадки в виде дождя, а температурные столбики в этот день поползут вверх.

Погода в Украине

Такие погодные условия будут наблюдаться в украинских регионах до конца следующей недели, примерно до 23 февраля, после чего в стране немного похолодает. В северных, восточных и центральных регионах страны дневная температура воздуха не будет подниматься выше 5 градусов со знаком "+". Немного теплее будет в нескольких уголках запада и на юге.

Прогноз погоды в Украине

Понижение температуры будет наблюдаться в Украине до 26 февраля. Жителям юго-востока синоптики обещают даже незначительные морозы до 2 градусов. В подавляющем большинстве регионов температурные показатели будут колебаться от 0 до +2 градусов.

В следующие выходные температура воздуха в украинских областях резко поползет вверх. Конец февраля будет сухим и теплым. Преимущественно ожидается облачная погода, а температурные столбики будут удерживаться на показателях +10…+14 градусов. Только на востоке страны будет прохладнее – до +9.

Какую погоду ожидать в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики дали украинцам нелестный прогноз на первые весенние месяцы.