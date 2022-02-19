До 24 градусов тепла и шквальные дожди: народный синоптик рассказал, какую погоду ждать весной в Украине

Народный синоптик обещает почти летнюю погоду в апреле, похолодание в середине марта и майские смерчи

До конца февраля в Украине, который в 2022 году удивляет аномальным теплом, не ожидается зимних холодов, но в марте еще возможно похолодание. В то время как настоящее весеннее тепло придет в апреле. Детальнее о прогнозе погоды на весну в Украине "Телеграфу" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, в последние дни февраля в Украине столбики термометров будут колебаться в пределах от -4 до +5 градусов в ночное время и на уровне 5-10 градусов тепла в дневной период. И только на севере страны будет прохладнее: Щедрин прогнозирует от +2 до -7 градусов.

Погода в марте-2022 в Украине

Народный синоптик сообщил, что схожий характер погоды, как в конце февраля, будет наблюдаться и в первой половине марта. Но с 16 марта, по данным Щедрина, ожидается небольшое похолодание с дождями и даже мокрым снегом. Но уже с 19-20 марта, говорит народный синоптик, снова вернется потепление и солнечная погода. Такая синоптическая ситуация, вероятно, продержится до конца месяца.

Погода в апреле-2022 в Украине

Как рассказал народный синоптик, в начале апреля снова ожидается похолодание до 6-12 градусов тепла днем и до 2-4 градусов с отметкой "плюс" в ночное время. Также по всей Украине, кроме юга, даже возможны заморозки до 0-3 градусов. Но уже с 5 апреля до середины третьей декады апреля, отмечает Щедрин, во всех регионах Украины потеплеет. Народный синоптик обещает уже почти летнюю погоду от +15 до +18 градусов, а на юге и западе – до 20-24 градусов тепла. Наряду с этим, с теплом придут сильные ливни с грозами и шквалами. С 25 по 30 апреля, добавил Щедрин, снова придет волна похолодания, но уже без существенных осадков. Только на западе возможны еще грозы. Народный синоптик отметил, что весь апрель на территории Украины будет сопровождаться порывистыми ветрами.

Погода в мае-2022 в Украине

Щедрин отметил, что последний месяц весны – май – будет в основном теплым. Но, предупредил народный синоптик, будут наблюдаться опасные погодные явления. Речь идет, в частности, об очень сильных ливнях, мощных грозах, граде, шквалах и в некоторых районах даже смерчах. Кстати, добавил Щедрин, вероятно и первый месяц лета будет достаточно богат ливнями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что метеорологи ожидают наступление весны в Украине уже после 25 февраля. Однако долгосрочный прогноз ученых свидетельствует, что март готовит погодные сюрпризы, так что синоптическая ситуация будет неустойчивой.