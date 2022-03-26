До 15 градусов тепла: народный синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине
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По прогнозу народного синоптика, на праздник Пасхи возможны дожди
В 2022 году Пасху, которую православные западного обряда отмечают 24 апреля, а восточного – 17 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками. Такой прогноз на Пасху-2022 в Украине "Телеграфу" озвучил народный синоптик Станислав Щедрин.
По словам народного синоптика, начиная где-то с 20 апреля в Украину должно прийти похолодание, которое продержится до 29-30 числа. Щедрин отмечает, что столбики термометров в большинстве областей будут составлять от +9+11 до +13+15 градусов днем и до 3-5 градусов с отметкой "плюс" в ночное время.
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Также народный синоптик сообщил, что на востоке Украины в ночные часы будет несколько холоднее. Там столбики термометров будут колебаться, по прогнозу Щедрина, в пределах от -2 до +7 градусов.
Кроме того, добавил народный синоптик, в этот период по всей стране пройдут проливные дожди, а еще возможны грозы.
Однако в начале апреля, по словам Щедрина, должно разъясниться.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует в апреле 2022 года в Украине теплую погоду в начале месяца, похолодание и ночные заморозки в средних числах и осадки в последнюю декаду.
В то время как народный синоптик Станислав Щедрин отмечает в своем прогнозе, что апрель этого года будет сопровождаться порывистыми ветрами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце марта погода в Украине резко изменится. В ряде регионов ожидаются сильные осадки, а столбики термометров стремительно поползут вниз. Так что начало апреля может быть достаточно прохладным.
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