Снег и дожди: погода в Украине резко испортится (прогноз)
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К началу апреля стоит ждать изменений в погоде и приготовить зонт
От сухой и ясной погоды до дождя и снега. В ближайшее время в Украине погода сделает резкий скачок. С конца этой недели, а в части регионов с начала следующей задождит.
Об этом сообщает сайт Синоптик.
Необычный перепад температуры и погодных условий ожидается во Львове. В западной части Украины прогнозируют с 28-29 марта осадки в виде снега. После этого установится более прохладная и влажная погода.
В Харькове и регионе в целом ожидается дождливая погода, которая перейдет в обложное пасмурное небо с периодическими несильными осадками.
В Днепре, как и других городах ближе к центру Украины погода испортится, но существенных осадков на спрогнозировано.
В Одессе первые "ласточки" пасмурной погоды начнутся еще в конце этой недели, но в отличие от многих других регионов дождей не обещали.
В столице Украины дожди начнутся с четверга, 24 марта. Первое время они будут сопровождаться солнцем, но затем в Киеве также установится пасмурная погода.
Отдельно отметим погоду в осажденных украинских городах на севере и востоке. В Чернигове, где накануне замироточили иконы, дожди начнутся с четверга и будут идти раз в несколько дней.
В Мариуполе существенного ухудшения погоды ждать не стоит, небо затянет облаками, а дожди придут в регион ближе к апрелю.
"Телеграф" напоминает — несмотря на войну, в Украине переводят часы на летнее время. Этой весной процесс пройдет в ночь на воскресенье 27 марта.