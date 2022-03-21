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Когда в Украине переводят часы: дата перехода на летнее время

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Перевод часов на летнее время состоится 27 марта Новость обновлена 21 марта 2022, 14:54
Перевод часов на летнее время состоится 27 марта

На большинстве современных гаджетов, вроде смартфонов или компьютеров перевод времени происходит автоматически.

В ночь на воскресенье, 27 марта, Украина перейдет на летнее время. Перевод часов на летнее время в Украине в 2022-м году состоится 27 марта в 03:00. Часы нужно будет перевести на один час вперед.

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Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2022 году

Переход на летнее время 2022 Украина состоится уже на этой неделе: в три часа ночи 27 марта. Это последние выходные этого месяца. Стоит отметить, что на большинстве современных устройств, вроде смартфонов или компьютеров перевод времени происходит автоматически.

Как адаптировать организм после перехода на летнее время

  1. Начните ложиться спать пораньше уже сейчас, чтобы организм мог привыкнуть постепенно.
  2. Ложитесь спать в комнате с плотными шторами, а проснувшись, постарайтесь сразу их открыть.
  3. Про кофеин и алкоголь лучше пока забыть, как и "перекусы" на ночь. Они негативно влияют на продолжительность и качество как сна.

Как сообщалось ранее, 3 марта Верховная Рада приняла проект закона об отмене перевода часов в Украине в первом чтении. Однако уже 19 марта закон был отправлен на доработку во время голосования во втором чтении.

Теги:
#Перевод часов #Летнее время
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