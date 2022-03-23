Сніг та дощі: погода в Україні різко зіпсується (прогноз)

На початок квітня варто чекати змін у погоді та приготувати парасольку

Від сухої та ясної погоди до дощу та снігу. Найближчим часом в Україні погода зробить різкий стрибок. З кінця цього тижня, а в частині регіонів з початку наступного зачекає.

Про це повідомляє сайт Синоптік.

Незвичайний перепад температури та погодних умов очікується у Львові. У західній частині України прогнозують із 28-29 березня опади у вигляді снігу. Після цього встановиться більш прохолодна та волога погода.

Погода у Львові на 10 днів

У Харкові та регіоні загалом очікується дощова погода, яка перейде в хмарне небо з періодичними несильними опадами.

Погода в Харкові на 10 днів

У Дніпрі, як і в інших містах ближче до центру України погода зіпсується, але істотних опадів не спрогнозовано.

Погода в Дніпрі на 10 днів

В Одесі перші "ластівки" похмурої погоди розпочнуться ще наприкінці цього тижня, але, на відміну від багатьох інших регіонів, дощів не обіцяли.

Погода в Одесі на 10 днів

У столиці України дощі почнуться із четверга, 24 березня. Спочатку вони супроводжуватимуться сонцем, але потім у Києві також встановиться похмура погода.

Погода в Києві на 10 днів

Окремо відзначимо погоду в обложених українських містах на півночі та сході. У Чернігові, де напередодні замироточили ікони, дощі почнуться з четверга і йтимуть раз на кілька днів.

Погода в Чернігові на 10 днів

У Маріуполі суттєвого погіршення погоди чекати не варто, небо затягне хмарами, а дощі прийдуть до регіону ближче до квітня.

Погода в Маріуполі на 10 днів.

"Телеграф" нагадує — попри війну, в Україні переводять годинник на літній час. Цієї весни процес відбудеться в ніч на неділю 27 березня.