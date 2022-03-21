Коли в Україні переводять годинник: дата переходу на літній час

На більшості сучасних гаджетів, на зразок смартфонів або комп’ютерів, переклад часу відбувається автоматично.

У ніч проти неділі, 27 березня, Україна перейде на літній час. Переведення годинників на літній час в Україні в 2022 році відбудеться 27 березня о 03:00. Годинник потрібно буде перевести на годину вперед.

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Коли переводять годинник на літній час в Україні у 2022 році

Перехід на літній час 2022 року Україна відбудеться вже цього тижня: о третій годині ночі 27 березня. Це останні вихідні цього місяця. Варто зазначити, що на більшості сучасних пристроїв, на зразок смартфонів або комп’ютерів, переклад часу відбувається автоматично.

Як адаптувати організм після переходу на літній час

Почніть лягати спати раніше вже зараз, щоб організм міг звикнути поступово. Лягайте спати в кімнаті із щільними шторами, а прокинувшись, постарайтеся одразу їх відкрити. Про кофеїн та алкоголь краще поки що забути, як і "перекушування" на ніч. Вони негативно впливають на тривалість та якість як сну.

Як повідомлялося раніше, 3 березня Верховна Рада ухвалила проект закону про скасування переведення годинників в Україні в першому читанні. Проте вже 19 березня закон було відправлено на доопрацювання під час голосування у другому читанні.