Всього три інгредієнти: простий рецепт бездріжджового хліба на воді

Випекти домашній бездріжджовий хліб – зовсім не важко.

На жаль, але останні три тижні, з моменту, як почалася війна, життя багатьох українців кардинально змінилося. Багато людей залишилися без світла та газу, а частина взагалі без свого будинку. Проте продовжувати жити як треба.

В принципі, постачання товарів у магазини налагоджені, і можна придбати те, що потрібно, однак є і частина дефіцитних речей, наприклад дріжджі. Телеграф підготував для вас простий рецепт хліба без дріжджів на воді, який легко приготувати самостійно.

Інгредієнти:

борошно цільнозернове або будь-яке просіяне – 250 г

тепла вода – 150 мл( приблизно)

сіль — 0,5-1 ч. л.

Спосіб приготування:

Підігрійте воду, щоб вона стала добре гарячою, але не окропу. Поступово вливайте воду в борошно та сіллю, розмішуючи. Добре вимісити тісто, підсипаючи борошно, якщо потрібно, щоб воно стало м’яким, але до рук не прилипало. Чимось накрийте і залиште на 30 хв. Потім відірвіть шматочок тіста, зробіть долонями з нього кульку діаметром десь 3-4 см і розкотіть качалкою в тонкий коржик, підсипаючи борошно, щоб тісто не прилипало. Випікайте коржики на дуже розігрітій сковороді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати тушонку в домашніх умовах.