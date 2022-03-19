Всього три інгредієнти: простий рецепт бездріжджового хліба на воді
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Випекти домашній бездріжджовий хліб – зовсім не важко.
На жаль, але останні три тижні, з моменту, як почалася війна, життя багатьох українців кардинально змінилося. Багато людей залишилися без світла та газу, а частина взагалі без свого будинку. Проте продовжувати жити як треба.
В принципі, постачання товарів у магазини налагоджені, і можна придбати те, що потрібно, однак є і частина дефіцитних речей, наприклад дріжджі. Телеграф підготував для вас простий рецепт хліба без дріжджів на воді, який легко приготувати самостійно.
Інгредієнти:
- борошно цільнозернове або будь-яке просіяне – 250 г
- тепла вода – 150 мл( приблизно)
- сіль — 0,5-1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Підігрійте воду, щоб вона стала добре гарячою, але не окропу.
- Поступово вливайте воду в борошно та сіллю, розмішуючи. Добре вимісити тісто, підсипаючи борошно, якщо потрібно, щоб воно стало м’яким, але до рук не прилипало. Чимось накрийте і залиште на 30 хв.
- Потім відірвіть шматочок тіста, зробіть долонями з нього кульку діаметром десь 3-4 см і розкотіть качалкою в тонкий коржик, підсипаючи борошно, щоб тісто не прилипало.
- Випікайте коржики на дуже розігрітій сковороді.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати тушонку в домашніх умовах.
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