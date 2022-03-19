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Всього три інгредієнти: простий рецепт бездріжджового хліба на воді

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Бездріжджовий хліб добре засвоюється організмом Новина оновлена 19 березня 2022, 08:13
Бездріжджовий хліб добре засвоюється організмом

Випекти домашній бездріжджовий хліб – зовсім не важко.

На жаль, але останні три тижні, з моменту, як почалася війна, життя багатьох українців кардинально змінилося. Багато людей залишилися без світла та газу, а частина взагалі без свого будинку. Проте продовжувати жити як треба.

В принципі, постачання товарів у магазини налагоджені, і можна придбати те, що потрібно, однак є і частина дефіцитних речей, наприклад дріжджі. Телеграф підготував для вас простий рецепт хліба без дріжджів на воді, який легко приготувати самостійно.

Інгредієнти:

  • борошно цільнозернове або будь-яке просіяне – 250 г
  • тепла вода – 150 мл( приблизно)
  • сіль — 0,5-1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Підігрійте воду, щоб вона стала добре гарячою, але не окропу.
  2. Поступово вливайте воду в борошно та сіллю, розмішуючи. Добре вимісити тісто, підсипаючи борошно, якщо потрібно, щоб воно стало м’яким, але до рук не прилипало. Чимось накрийте і залиште на 30 хв.
  3. Потім відірвіть шматочок тіста, зробіть долонями з нього кульку діаметром десь 3-4 см і розкотіть качалкою в тонкий коржик, підсипаючи борошно, щоб тісто не прилипало.
  4. Випікайте коржики на дуже розігрітій сковороді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати тушонку в домашніх умовах.

Теги:
#Рецепт #Хліб #Бездріжджовий хліб
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