Армійська страва: як приготувати тушонку вдома
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Тушонка дуже поживна і надовго зберігає ситість
Рецепт армійської тушонки зараз як ніколи актуальний. Ця страва, яке є однією з основоположних у харчуванні військових. Досить легко приготувати й у домашніх умовах. Тушонка дуже поживна і є відмінним варіантом для обіду, якщо потрібно зберігати ситість довго.
Рецепт тушонки
Інгредієнти:
- Свинина — 4 Кілограма
- Цибулина — 2-3 штуки (за бажанням)
- Сіль — 1-3 ст. ложок (за смаком)
- Перець — 1 чайна ложка (за смаком)
- Лавровий лист — 10-12 штук (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Вимийте свинину дуже ретельно та наріжте на середні шматочки. Посоліть і поперчіть.
- Додайте дрібно порізану цибулю і відправте м’ясо в холодильник на півгодини.
- Банки для тушонки необхідно добре вимити і простерилізувати.
- Розкладіть м’ясо по стерилізованих банках.
- Окремо закип’ятіть воду і додайте в банки з тушонкою.
- Банку зверху накрийте металевою кришкою для консервування, попередньо вийнявши з неї гумку.
- Поставте в розігріту до 200 градусів духовку та чекати закипання. Бажано ставити на лист, т.к. при кипінні сік із банки може витікати.
- Як тільки ви побачили, що тушонка починає закипати, зменшити температуру до 150 градусів і залиште на 3 години.
- Після закінчення часу, акуратно дістаньте тушонку, вставте гумку в кришку і відразу ж закатайте. Переверніть банки кришкою вниз і залиште до повного остигання.
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