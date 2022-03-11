Рус

Армійська страва: як приготувати тушонку вдома

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2669
Тушонка готується досить довго, зате добре зберігається Новина оновлена 11 березня 2022, 16:50
Тушонка готується досить довго, зате добре зберігається

Тушонка дуже поживна і надовго зберігає ситість

Рецепт армійської тушонки зараз як ніколи актуальний. Ця страва, яке є однією з основоположних у харчуванні військових. Досить легко приготувати й у домашніх умовах. Тушонка дуже поживна і є відмінним варіантом для обіду, якщо потрібно зберігати ситість довго.

Рецепт тушонки

Інгредієнти:

  • Свинина — 4 Кілограма
  • Цибулина — 2-3 штуки (за бажанням)
  • Сіль — 1-3 ст. ложок (за смаком)
  • Перець — 1 чайна ложка (за смаком)
  • Лавровий лист — 10-12 штук (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Вимийте свинину дуже ретельно та наріжте на середні шматочки. Посоліть і поперчіть.
  2. Додайте дрібно порізану цибулю і відправте м’ясо в холодильник на півгодини.
  3. Банки для тушонки необхідно добре вимити і простерилізувати.
  4. Розкладіть м’ясо по стерилізованих банках.
  5. Окремо закип’ятіть воду і додайте в банки з тушонкою.
  6. Банку зверху накрийте металевою кришкою для консервування, попередньо вийнявши з неї гумку.
  7. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку та чекати закипання. Бажано ставити на лист, т.к. при кипінні сік із банки може витікати.
  8. Як тільки ви побачили, що тушонка починає закипати, зменшити температуру до 150 градусів і залиште на 3 години.
  9. Після закінчення часу, акуратно дістаньте тушонку, вставте гумку в кришку і відразу ж закатайте. Переверніть банки кришкою вниз і залиште до повного остигання.

Раніше в мережі показали сухпайок для біженців з ОРДЛО з пір’ям і кістками, який їм роздали в Росії. У мережі така гуманітарна допомога для людей у вигляді ковбаси сумнівної якості та пляшки води викликала бурю емоцій та бурхливу дискусію.

Теги:
#Росія #Рецепт #Війна
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)