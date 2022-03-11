Армійська страва: як приготувати тушонку вдома

Тушонка дуже поживна і надовго зберігає ситість

Рецепт армійської тушонки зараз як ніколи актуальний. Ця страва, яке є однією з основоположних у харчуванні військових. Досить легко приготувати й у домашніх умовах. Тушонка дуже поживна і є відмінним варіантом для обіду, якщо потрібно зберігати ситість довго.

Рецепт тушонки

Інгредієнти:

Свинина — 4 Кілограма

Цибулина — 2-3 штуки (за бажанням)

Сіль — 1-3 ст. ложок (за смаком)

Перець — 1 чайна ложка (за смаком)

Лавровий лист — 10-12 штук (за бажанням)

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Спосіб приготування:

Вимийте свинину дуже ретельно та наріжте на середні шматочки. Посоліть і поперчіть. Додайте дрібно порізану цибулю і відправте м’ясо в холодильник на півгодини. Банки для тушонки необхідно добре вимити і простерилізувати. Розкладіть м’ясо по стерилізованих банках. Окремо закип’ятіть воду і додайте в банки з тушонкою. Банку зверху накрийте металевою кришкою для консервування, попередньо вийнявши з неї гумку. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку та чекати закипання. Бажано ставити на лист, т.к. при кипінні сік із банки може витікати. Як тільки ви побачили, що тушонка починає закипати, зменшити температуру до 150 градусів і залиште на 3 години. Після закінчення часу, акуратно дістаньте тушонку, вставте гумку в кришку і відразу ж закатайте. Переверніть банки кришкою вниз і залиште до повного остигання.

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