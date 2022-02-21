Пір’я, кістки та кізяки: сухпайок для "біженців" з ОРДЛО бурхливо обговорюють у мережі

Користувачі мережі пишуть, що такою ковбасою не годували б навіть тварин.

Окупаційна влада терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" кілька днів поспіль займається евакуацією жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Людей змушують покидати власні домівки та їхати до Ростова, де селять у занедбаних санаторіях та годують сухпайками. Якість їжі, як і житло, залишає бажати кращого.

Так, у Telegram-канал почали розповсюджувати фото сухпайків, які видають "біженцям". Найбільше питань виникає до ковбаси "Козачої", яку виготовляють з м’яса птиці третього сорту.

Для "біженців" з ОРДЛО закупили ковбасу дуже сумнівної якості

В сухпайок для людей входить ковбаса та вода

У мережі така гуманітарна допомога для людей у вигляді ковбаси сумнівної якості та пляшки води викликала шквал емоцій та бурхливу дискусію. Більшість користувачів писали, що таку ковбасу не дають навіть тваринам. Ще частина стверджувала, що такий сухпайок — вияв тотальної зневаги до людей, яких змусили покинути власне житло. Інші у цей час жартували над рецептурою ковбасного виробу.

Нагадаємо, що чергова хвиля загострення на Донбасі розпочалася три дні тому і продовжує посилюватись. Лише минулої доби російські найманці обстріляли українські позиції 136 разів. Водночас ватажки бойовиків оголосили про плани масової евакуації, але без осіб чоловічої статі. У так званій "ЛНР" чоловікам від 18 до 55 заборонили виїжджати з ОРДЛО. Також у квазіоутвореннях вже оголосили про мобілізацію та призов.

Як раніше писав "Телеграф", причиною евакуації названо уявні плани України нібито повернути Донбас силовим методом, що заперечують у нашій країні.