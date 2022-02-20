Мінометний обстріл Щастя потрапив на відео: роботу КПВВ зупинили

За минулу добу обстрілів нарахували 136.

Загострення на Донбасі супроводжується обстрілами мирних населених пунктів та українських позицій, у зв’язку з чим українська сторона ухвалила рішення про тимчасову зупинку роботи КПВВ "Щастя", яке потрапило під мінометний обстріл.

Про це у неділю, 20 лютого, повідомила пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що роботу цього пункту в’їзду/виїзду в Луганській області зупинили через регулярні обстріли з боку російських бойовиків. Такі дії становлять загрозу життю і здоров’ю як мирного населення, так і персоналу, який працює на КПВВ.

"Командувач ООС прийняв рішення закрити КПВВ "Щастя" з 08:00 20 лютого на період військової загрози", — повідомили в ООС.

Варто додати, що протягом доби проросійські бойовики обстрілювали позиції українських військових 136 разів, використовуючи при цьому заборонене "Мінськими домовленостями" озброєння.

Снаряди бойовиків потрапили у пожежну частину у Щасті

У штабі ООС найцинічнішими назвали обстріли КПВВ "Щастя", яке тричі прицільно обстрілювалося з мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

"Цей підступний обстріл з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що бойовики не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає", — йдеться у повідомленні.

Під мінометний обстріл також потрапила українська пожежно-рятувальна частина у Щасті. Небезпечний момент вдалося зафіксувати на відео.

Нагадаємо, що напередодні, 19 лютого, внаслідок обстрілів українських позицій загинули двоє військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лише за 19 лютого на позиції ЗСУ прилетіли 788 снарядів. При цьому більша частина обстрілів з боку окупантів була з боку населених пунктів.