Минометный обстрел Счастье попал на видео: работу КПВВ остановили

За прошедшие сутки обстрелов насчитали 136.

Обострение на Донбассе сопровождается обстрелами мирных населенных пунктов и украинских позиций, в связи с чем украинская сторона приняла решение о временной остановке работы КПВВ "Счастье", попавшем под минометный обстрел.

Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что работу этого пункта въезда/выезда в Луганской области приостановили из-за регулярных обстрелов со стороны российских боевиков. Такие действия представляют угрозу жизни и здоровью как мирного населения, так и персонала, работающего на КПВВ.

"Командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье" с 08:00 20 февраля на период военной угрозы", — сообщили в ООС.

Стоит добавить, что за сутки пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных 136 раз, используя при этом запрещенное "Минскими договоренностями" вооружение.

Снаряды боевиков попали в пожарную часть в Счастье

В штабе ООС самыми циничными назвали обстрелы КПВВ "Счастье", которое трижды прицельно обстреливали из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никакие международно-правовые нормы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", — говорится в сообщении.

Под минометные обстрелы также попала украинская пожарно-спасательная часть в Счастье. Опасный момент удалось запечатлеть на видео.

Напомним, что накануне, 19 февраля, в результате обстрелов украинских позиций погибли двое военнослужащих.

Ранее "Телеграф" сообщал, что только за 19 февраля на позиции ВСУ прилетели 788 снарядов. При этом большая часть обстрелов со стороны боевиков была со стороны населенных пунктов.