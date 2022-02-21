Перья, кости и кизяки: сухпаек для "беженцев" из ОРДЛО бурно обсуждают в сети

Пользователи сети пишут, что такой колбасой не кормили бы даже животных.

Оккупационные власти террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" несколько дней подряд занимаются эвакуацией жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Людей заставляют покидать собственные дома и ехать в Ростов, где селят в заброшенных санаториях и кормят сухпайками. Качество еды, как и жилье, оставляет желать лучшего.

Так, в Telegram-канал начали распространять фото сухпайков, которые выдают "беженцам". Больше всего вопросов возникает к колбасе "Казачьей", которую изготовляют из мяса птицы третьего сорта.

Для "беженцев" из ОРДЛО закупили колбасу очень сомнительного качества

В сухпаек для людей входит колбаса и вода

В сети такая гуманитарная помощь для людей в виде колбасы сомнительного качества и бутылки воды вызвала бурю эмоций и бурную дискуссию. Большинство пользователей писали, что такую колбасу не дают даже животным. Еще часть утверждала, что такой сухпаек — проявление тотального пренебрежения людьми, которых заставили покинуть собственное жилье. Остальные в это время шутили над рецептурой колбасного изделия.

Напомним, что очередная волна обострения на Донбассе началась три дня назад и продолжает усиливаться. Только за прошедшие сутки российские наемники обстреляли украинские позиции 136 раз. В то же время главари боевиков объявили о планах массовой эвакуации, но без лиц мужского пола. В так называемой "ЛНР" мужчинам от 18 до 55 запретили выезжать из ОРДЛО. Также в квазиобразованиях уже объявили о мобилизации и призыве.

Как ранее писал "Телеграф", причиной эвакуации названы мнимые планы Украины якобы вернуть Донбасс силовым методом, которые отрицают в нашей стране.