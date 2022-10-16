Без дріжджів, по-американськи і хрусткий: три найсмачніші рецепти, які варто спробувати у День хліба

Ніщо не замінить смак і аромат домашнього хліба, який ви спекли своїми руками

Його не можна викидати, він усьому голова, а разом із сіллю допоможе зустріти дорогих гостей. Так-так, мова піде про хліб. Щорічно 16 жовтня відзначається Всесвітній день хліба. Існує безліч способів приготування цього продукту в кухнях різних народів світу.

На честь Дня хліба ми поділимося трьома цікавими, але зрозумілими рецептами бездріжджового тіста, традиційного американського хліба з бананом і горіхами та французького хрусткого багету. Секрети виготовлення розповів кулінарний блог Bene Gusto.

Як приготувати хліб без дріжджів

Якщо ви хочете не використовувати дріжджі, але зробити насичену за смаком випічку, вам сподобається рецепт бездріжджового хліба з маком і кунжутом.

Складові:

200 г пшеничного борошна

50 г цільнозернового борошна

300 мл кефіру

2 ст. л. вівсяних пластівців

2 ст. л. олії

2 ст. л. обсмаженого кунжуту

2 ст. л. сирого маку

1 ч. л. меду

1 ч. л. соди

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, пластівці, сіль, розпушувач. В окрему ємність налийте кефір, всипте соду і залиште на 5 хвилин, щоб кефір погасив соду. На сковороді підсмажте кунжут до золотистого кольору. У ємність з кефіром додайте олію та мед. Добре перемішайте. До сухих інгредієнтів вилийте суміш кефіру і добре перемішайте, не повинно бути грудочок. Додайте мак та кунжут, ще раз ретельно перемішайте. Форму вистеліть пергаментом або змастіть олією. Викладіть тісто і ставте в розігріту до 200 градусів духовку. Час випікання – 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Рецепт американського традиційного хліба

Якщо хочете скуштувати незвичайний і солодкуватий хліб, зверніть увагу на традиції американської кухні. Там дуже люблять банановий хліб, хоча скоріше він нагадує кекс. Рецепт досить простий.

Складові:

2 великі яйця

3 зрілих банана

200 г пшеничного борошна

100 г розм’якшеного вершкового масла

50 г волоських горіхів

5 ст. л. цукру

2 ч. л. ванільного цукру

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. соди

1/2 ч. л. солі

сік 1/2 лимона

Спосіб приготування:

Зрілі банани очистіть від шкірки і подрібніть вилкою до консистенції пюре. Горіхи підсмажте на сухій сковороді і порубайте ножем або подрібніть качалкою. В окремій ємності змішайте борошно, сіль, соду та розпушувач. В окремій мисці розм’якшене вершкове масло перетріть із цукровим піском і ванільним цукром. Коли маса трохи світлішає, вбийте яйця і добре перемішайте. Додайте сік половини лимона та бананове пюре, знову перемішайте. Просійте сухі інгредієнти та замішайте тісто. Форму для запікання змастіть маслом або застеліть пергаментом. Перекладіть тісто і випікайте 40-45 хвилин при температурі 180 градусів.

Як зробити французький багет у домашніх умовах

Істинно французький хліб, це, звичайно, багет. За цим рецептом ви отримаєте дивовижний смак та приємну хрумку текстуру.

Складові:

500 г пшеничного борошна

340 мл молока

12 г свіжих дріжджів

1,5 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Молоко підігрійте до температури 30-40 градусів. Висипте дріжджі, перемішайте і відставте на 10-15 хвилин. У велику ємність просійте борошно, додайте сіль і перемішайте. Зробіть невелике заглиблення по центру та вилийте молочну суміш. За допомогою лопатки замішайте тісто. Накрийте рушником і залиште у теплі на 20 хвилин. Замішайте тісто руками. Якщо липне, додайте щіпку борошна. Добре вимішуйте близько 10 хвилин, тісто стане пружним та еластичним. Накрийте та залиште в теплі на 40-60 хвилин. Викладіть тісто на припилений борошном стіл і розкачайте у формі прямокутного пласта товщиною в 5 мм. Складіть конвертом, перекладіть у миску, накрийте рушником і залиште підходити ще на 40-60 хвилин. Поділіть тісто навпіл. Кожну з половинок обомніть і щільно скрутить, добре защипуючи краї (так при випіканні багет збереже форму). Викладіть на лист швом вниз, присипте зверху борошном. Накрийте рушником та залиште на 30 хвилин. Зробіть зверху ножем діагональні надрізи. Випікайте у розігрітій до 230 градусів духовці 25-30 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спекти хліб без інгредієнтів, яких може не опинитися під рукою. Випічка буде смачною навіть без борошна та дріжджів.