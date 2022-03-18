Рус

Українців очікує різка зміна погода: синоптики озвучили прогноз на вихідні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
361
Погода на вихідних порадує сонцем Новина оновлена 18 березня 2022, 22:25
Погода на вихідних порадує сонцем

Найближчої ночі місцями буде прохолодно, але все зміниться за день.

В Україні протягом вихідних 19 та 20 березня пануватиме сонячна та суха погода. Винятком стане лише Крим, де синоптики прогнозують сніг протягом дня.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, найближча субота та неділя в Україні будуть сухими та ясними. При цьому у південній частині країни синоптик прогнозує сильний штормовий вітер.

У зв'язку з ситуацією в країні Наталка Діденко спрогнозувала, що саме шторм у південних регіонах дозволить втопити всю російську нечисть у морі й закликала метеопроцеси у цьому посприяти.

Що стосується температурних показників, то найближчі ночі будуть морозними — термометри покажуть від 4 до 8 градусів нижче нуля.

Найпрохолодніше буде у Сумській та Харківській областях — до -12 градусів вночі, однак вдень ситуація зміниться.

За прогнозом синоптика, протягом 19-20 березня максимальна температура повітря вдень досягне +3+9 градусів. А з наступного тижня стовпчики термометрів показуватимуть +8+14 градусів.

У Києві субота та неділя будуть сонячними. Вночі очікується -3-6 градусів морозу, але вдень повітря прогріється до +5+8 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця березня.

Теги:
#Україна #Погода #Наталія Діденко
Руслан Стефанчук
Україна
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні
Окупанти намагаються перекинути в Україну війська з Вірменії: зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Байден говорив з Цзіньпіном щодо України
Глава Китаю зробив важливу заяву щодо України
Дата публікації
Категорія
Це селище під Києвом вже не стане таким, яким було раніше
Це була лотерея зі смертю - інтерв’ю з людиною, яка вибралась з Гостомелю після 16 днів після появи росіян
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує