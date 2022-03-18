Українців очікує різка зміна погода: синоптики озвучили прогноз на вихідні

Найближчої ночі місцями буде прохолодно, але все зміниться за день.

В Україні протягом вихідних 19 та 20 березня пануватиме сонячна та суха погода. Винятком стане лише Крим, де синоптики прогнозують сніг протягом дня.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

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За її словами, найближча субота та неділя в Україні будуть сухими та ясними. При цьому у південній частині країни синоптик прогнозує сильний штормовий вітер.

У зв'язку з ситуацією в країні Наталка Діденко спрогнозувала, що саме шторм у південних регіонах дозволить втопити всю російську нечисть у морі й закликала метеопроцеси у цьому посприяти.

Що стосується температурних показників, то найближчі ночі будуть морозними — термометри покажуть від 4 до 8 градусів нижче нуля.

Найпрохолодніше буде у Сумській та Харківській областях — до -12 градусів вночі, однак вдень ситуація зміниться.

За прогнозом синоптика, протягом 19-20 березня максимальна температура повітря вдень досягне +3+9 градусів. А з наступного тижня стовпчики термометрів показуватимуть +8+14 градусів.

У Києві субота та неділя будуть сонячними. Вночі очікується -3-6 градусів морозу, але вдень повітря прогріється до +5+8 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця березня.