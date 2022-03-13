Рус

Погода не порадує українців весняним теплом: прогноз до кінця місяця

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2011
Березень не дасть українцям стабільної плюсової температури Новина оновлена 13 березня 2022, 05:50
Березень не дасть українцям стабільної плюсової температури

Українцям не варто чекати швидкого тепла

В Україні найближчі кілька діб ночами ще будуть морози, місцями сильні, проте вдень в основному в країні буде "плюс". Однак очікувати на швидке потепління також не варто.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру та синоптичних сайтів.

Так, за даними українського гідрометцентру, у неділю, 13 березня, на більшій частині території країни вдень без опадів, на північному сході та сході України вранці на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7 ° тепла, на сході близько 0°; у Карпатах вдень 3-8° морозу.

Згідно сайту Sinoptik, погода в найбільших містах України в неділю буде такою:

Погода у Львові 13 березня
Погода у Львові 13 березня
Погода в Дніпрі 13 березня
Погода в Дніпрі 13 березня
Погода в Одесі 13 березня
Погода в Одесі 13 березня
Погода в Харкові 13 березня
Погода в Харкові 13 березня

У Києві вдень без опадів, температура вдень близько 1° тепла.

Погода в Києві на 13 березня
Погода в Києві на 13 березня

У понеділок 14 березня по всій Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах та у східних областях 8-13°, у Луганській області до 16° морозу.

Вдень у середньому 4-9° тепла, у західних областях 7-12° тепла, у східних областях 1-6° тепла.

Погода у Львові 14 березня
Погода у Львові 14 березня
Погода в Дніпрі 14 березня
Погода в Дніпрі 14 березня
Погода в Одесі 14 березня
Погода в Одесі 14 березня
Погода в Харкові 14 березня
Погода в Харкові 14 березня

У Києві 14 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2° морозу; вдень до 6° тепла.

Втім, довгостроковий прогноз також не порадує українців остаточним відходом зими.

Так, згідно з прогнозом сайту "weather.com", у найближчі два тижні чекати суттєвого потепління не варто:

  • Львів
Погода у Львові до 27 березня
Погода у Львові до 27 березня
  • Дніпро
Погода в Дніпрі до 27 березня
Погода в Дніпрі до 27 березня
  • Одеса
Погода в Одесі до 27 березня
Погода в Одесі до 27 березня
  • Харків
Погода в Харкові до 27 березня
Погода в Харкові до 27 березня
  • Київ
Погода у Києві до 27 березня
Погода у Києві до 27 березня

Як повідомлялося, раніше "Телеграф" розповідав, якої весни варто очікувати українцям і чи багато сюрпризів приготував нам березень.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Мороз #Потепління
Яворівський полігон
Львів
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Яворівський полігон
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні, лютий-березень 2022
Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
Дата публікації
Категорія
Ербіль зазнав ракетного удару
Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Лавра у Святогірську потрапила під авіаудар
Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває
Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)