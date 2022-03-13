Погода не порадує українців весняним теплом: прогноз до кінця місяця

Українцям не варто чекати швидкого тепла

В Україні найближчі кілька діб ночами ще будуть морози, місцями сильні, проте вдень в основному в країні буде "плюс". Однак очікувати на швидке потепління також не варто.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру та синоптичних сайтів.

Так, за даними українського гідрометцентру, у неділю, 13 березня, на більшій частині території країни вдень без опадів, на північному сході та сході України вранці на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7 ° тепла, на сході близько 0°; у Карпатах вдень 3-8° морозу.

Згідно сайту Sinoptik, погода в найбільших містах України в неділю буде такою:

Погода у Львові 13 березня

Погода в Дніпрі 13 березня

Погода в Одесі 13 березня

Погода в Харкові 13 березня

У Києві вдень без опадів, температура вдень близько 1° тепла.

Погода в Києві на 13 березня

У понеділок 14 березня по всій Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах та у східних областях 8-13°, у Луганській області до 16° морозу.

Вдень у середньому 4-9° тепла, у західних областях 7-12° тепла, у східних областях 1-6° тепла.

Погода у Львові 14 березня

Погода в Дніпрі 14 березня

Погода в Одесі 14 березня

Погода в Харкові 14 березня

У Києві 14 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2° морозу; вдень до 6° тепла.

Втім, довгостроковий прогноз також не порадує українців остаточним відходом зими.

Так, згідно з прогнозом сайту "weather.com", у найближчі два тижні чекати суттєвого потепління не варто:

Львів

Погода у Львові до 27 березня

Дніпро

Погода в Дніпрі до 27 березня

Одеса

Погода в Одесі до 27 березня

Харків

Погода в Харкові до 27 березня

Київ

Погода у Києві до 27 березня

Як повідомлялося, раніше "Телеграф" розповідав, якої весни варто очікувати українцям і чи багато сюрпризів приготував нам березень.