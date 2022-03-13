Погода не порадує українців весняним теплом: прогноз до кінця місяця
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- 2011
Українцям не варто чекати швидкого тепла
В Україні найближчі кілька діб ночами ще будуть морози, місцями сильні, проте вдень в основному в країні буде "плюс". Однак очікувати на швидке потепління також не варто.
Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру та синоптичних сайтів.
Так, за даними українського гідрометцентру, у неділю, 13 березня, на більшій частині території країни вдень без опадів, на північному сході та сході України вранці на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 2-7 ° тепла, на сході близько 0°; у Карпатах вдень 3-8° морозу.
Згідно сайту Sinoptik, погода в найбільших містах України в неділю буде такою:
У Києві вдень без опадів, температура вдень близько 1° тепла.
У понеділок 14 березня по всій Україні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, у Карпатах та у східних областях 8-13°, у Луганській області до 16° морозу.
Вдень у середньому 4-9° тепла, у західних областях 7-12° тепла, у східних областях 1-6° тепла.
У Києві 14 березня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2° морозу; вдень до 6° тепла.
Втім, довгостроковий прогноз також не порадує українців остаточним відходом зими.
Так, згідно з прогнозом сайту "weather.com", у найближчі два тижні чекати суттєвого потепління не варто:
- Львів
- Дніпро
- Одеса
- Харків
- Київ
Як повідомлялося, раніше "Телеграф" розповідав, якої весни варто очікувати українцям і чи багато сюрпризів приготував нам березень.
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