Погода не порадует украинцев весенним теплом: прогноз до конца месяца

Украинцам не стоит ждать скорого тепла

В Украине в ближайшие несколько суток по ночам еще будут морозы, местами сильные, однако днем в основном в стране будет "плюс". Однако ожидать скорого потепления также не стоит.

Об этом свидетельствуют прогноз Укргидрометцентра и синоптических сайтов.

Так, по данным украинского гидрометцентра, в воскресенье, 13 марта, на большей части территории страны днем без осадков, на северо-востоке и востоке Украины утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, на востоке около 0°; в Карпатах днем 3-8° мороза.

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины в воскресенье будет следующей:

Погода во Львове 13 марта

Погода в Днепре 13 марта

Погода в Одессе 13 марта

Погода в Харькове 13 марта

В Киеве днем без осадков, температура днем в районе 1° тепла.

Погода в Киеве на 13 марта

В понедельник, 14 марта, по всей Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах и в восточных областях 8-13°, в Луганской области до 16° мороза.

Днем в среднем 4-9° тепла, в западных областях 7-12° тепла, в восточных областях 1-6° тепла.

Погода во Львове 14 марта

Погода в Днепре 14 марта

Погода в Одессе 14 марта

Погода в Харькове 14 марта

В Киеве 14 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза; днем до 6° тепла.

Впрочем, долгосрочный прогноз также не порадует украинцев окончательным уходом зимы.

Так, согласно прогнозу сайта "weather.com", в ближайшие две недели ждать существенного потепления не стоит:

Львов

Погода во Львове до 27 марта

Днепр

Погода в Днепре до 27 марта

Одесса

Погода в Одессе до 27 марта

Харьков

Погода в Харькове до 27 марта

Киев

Погода в Киеве до 27 марта

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