Погода не порадует украинцев весенним теплом: прогноз до конца месяца
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Украинцам не стоит ждать скорого тепла
В Украине в ближайшие несколько суток по ночам еще будут морозы, местами сильные, однако днем в основном в стране будет "плюс". Однако ожидать скорого потепления также не стоит.
Об этом свидетельствуют прогноз Укргидрометцентра и синоптических сайтов.
Так, по данным украинского гидрометцентра, в воскресенье, 13 марта, на большей части территории страны днем без осадков, на северо-востоке и востоке Украины утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, на востоке около 0°; в Карпатах днем 3-8° мороза.
Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины в воскресенье будет следующей:
В Киеве днем без осадков, температура днем в районе 1° тепла.
В понедельник, 14 марта, по всей Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах и в восточных областях 8-13°, в Луганской области до 16° мороза.
Днем в среднем 4-9° тепла, в западных областях 7-12° тепла, в восточных областях 1-6° тепла.
В Киеве 14 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза; днем до 6° тепла.
Впрочем, долгосрочный прогноз также не порадует украинцев окончательным уходом зимы.
Так, согласно прогнозу сайта "weather.com", в ближайшие две недели ждать существенного потепления не стоит:
- Львов
- Днепр
- Одесса
- Харьков
- Киев
Как сообщалось, ранее "Телеграф" рассказывал, какой весны стоит ожидать украинцам и много ли сюрпризов приготовил нам март.
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