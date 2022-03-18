Украинцев ожидает резкая смена погода: синоптики озвучили прогноз на выходные

В ближайшую ночь местами будет прохладно, но все изменится за день.

В Украине на выходных 19 и 20 марта будет царить солнечная и сухая погода. Исключением станет только Крым, где синоптики прогнозируют снег в течение дня.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, ближайшая суббота и воскресенье в Украине будут сухими и ясными. При этом в южной части страны синоптик прогнозирует сильный штормовой ветер.

В связи с ситуацией в стране Наталья Диденко спрогнозировала, что именно шторм в южных регионах позволит утопить всю российскую нечисть в море и призвала метеопроцессы в этом помочь.

Что касается температурных показателей, то ближайшие ночи будут морозными – термометры покажут от 4 до 8 градусов ниже нуля.

Прохладнее всего будет в Сумской и Харьковской областях — до -12 градусов ночью, однако днем ситуация изменится.

По прогнозу синоптика, в течение 19-20 марта максимальная температура воздуха днем достигнет +3+9 градусов. А со следующей недели столбики термометров будут показывать +8+14 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными. Ночью ожидается -3-6 градусов мороза, но днем воздух прогреется до +5+8 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине до конца марта.