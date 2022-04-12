Великдень 2022 в Україні: чи буде додатковий вихідний

Під час дії військового стану додаткові вихідні в Україні скасовуються

У 2022 році християни східного обряду святкуватимуть Великдень у неділю, 24 квітня. Оскільки згідно із законодавством, якщо святкування Великодня випадає на неділю, то вихідний переноситься на наступний робочий день. Таким чином, у понеділок, 25 квітня, в Україні мав бути вихідний.

Проте за умов дії воєнного стану додаткові вихідні не передбачені. "Телеграф" розбирався, як українці відпочиватимуть на Великдень.

Державні вихідні на Великдень в Україні під час воєнного стану

Законом України " Про організацію трудових відносин в умовах військового стану " №2136-XI від 15.03.2022 року було встановлено нові правила вихідних днів під час війни. Під час дії військового стану Статті 53, 65, 67, 71 та 73 Кодексу законів про працю України не діють. У 2022 році на Великдень додаткових вихідних днів не буде. У понеділок, 25 квітня 2022 року, всі працівники повинні вийти на свої робочі місця. Оплата праці при цьому проводитиметься як за звичайний, а не святковий робочий день.

Як повідомляв "Телеграф", раніше народний синоптик розповів, якою буде погода на Великдень в Україні.