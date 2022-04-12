Укр

Пасха 2022 в Украине: будет ли дополнительный выходной

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Выходные на Пасху
Выходные на Пасху

Во время действия военного положения дополнительные выходные в Украине отменяются

В 2022-м году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху в воскресенье, 24 апреля. Поскольку согласно законодательству, если празднование Пасхи выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, в понедельник, 25 апреля в Украине должен был быть выходной.

Однако в условиях действия военного положения дополнительные выходные не предусмотрены. "Телеграф" разбирался, как украинцы будут отдыхать на Пасху.

Государственные выходные на Пасху в Украине во время военного положения

Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" №2136-XI от 15.03.2022 года были установлены новые правила выходных дней во время войны. Во время действия военного положения Статьи 53, 65, 67, 71 и 73 Кодекса законов о труде Украины не действуют. В 2022 году на Пасху дополнительных выходных дней не будет. В понедельник, 25 апреля 2022, все работники должны выйти на свои рабочие места. Оплата труда при этом будет производиться как за обычный, а не праздничный рабочий день.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик рассказал, какой будет погода на Пасху в Украине.

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#Праздники #Выходные #Пасха
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