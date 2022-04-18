До +17 тепла: синоптик спрогнозувала, де в Україні буде найтепліше на Великдень

Найтепліше на Великдень буде у південних регіонах нашої країни.

В Україні увесь тиждень перед Великоднем, яке християни східного обряду відзначають 24 квітня, буде досить прохолодна погода у більшості областей.

Такий прогноз в ефірі Радіо НВ озвучила народний синоптик Наталка Діденко.

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"Ця прохолодна погода триватиме більшу частину [поточного] тижня переважно на заході, півночі в центральних областях і навіть у південних. А на сході затримається тепла погода. Загальне потепління буде аж в кінці тижня, 22−23 квітня", — повідомила Наталка Діденко.

Синоптикиня заспокоїла українців, що на сам Великдень — 24 квітня — майже на всій території України буде тепло і навіть сонячно.

Дані сайту sinoptik.ua також говорять про те, що тиждень перед святом видасться далеко не найтеплішим, але місцями сонце все ж порадує своєю присутністю.

У Києві найпрохолоднішим днем цього тижня виявився понеділок — вночі було близько 0 градусів, а вдень +5 тепла. Найтеплішою буде субота, 23 квітня, коли вдень стовпчики термометрів покажуть +13 градусів вище нуля. При цьому небо буде хмарним.

Погода у Києві

У Дніпрі температурні показники не надто сильно відрізнятимуться від Києва, однак опадів буде значно менше. Перед Великоднем стовпчики термометрів порадують +14 градусами тепла.

Погода у Дніпрі

У Львові увесь страсний тиждень буде хмарним, а з четверга до суботи очікуються рясні опади. Великдень львів'яни святкуватимуть вже без дощу, при цьому вдень 24 квітня очікується +14 градусів, а вночі +6.

Погода у Львові

В Одесі цього тижня буде найтепліше. Середні температурні показники вдень коливатимуться у межах +10 градусів, а вночі у межах від 3 до 8 градусів тепла в залежності від дня тижня.

Погода в Одесі

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у другій половині квітня в Україні похолодання та нічні заморозки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Великдень, який православні східного обряду відзначають 24 квітня, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.