Де пройдуть дощі, а де потеплішає до +21°: прогноз погоди на Великдень та найближчі дні

У вихідні прийде потепління, дощі припиняться.

В Україні найближчими днями синоптики обіцяють дощі та невелике потепління. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю, 22 квітня, на заході країни пройдуть помірні дощі. У Закарпатській області буде ясно. Температура повітря вночі +4...+6°, вдень +10...+12° тепла. У Карпатах заморозки 0...-3°.

У північних та центральних регіонах очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +11...+13° тепла.

На сході України в Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ясно, в інших областях можливий дощ. Температура повітря вночі +5...+7°, вдень +12...+14° тепла.

На півдні та у Криму очікується ясна погода, вночі +5…+7°, вдень +13…+15° тепла. Подекуди потеплішає до +16°.

У Києві в п’ятницю невеликий дощ, температура вночі +4...+6°, вдень +9...+11°.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня

У суботу, 23 квітня, у західній частині країни помірні, на решті території місцями невеликі дощі. У східних та південно-східних областях без опадів, вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, на Правобережжі південно-західний, 5-13 м/с.

Вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°, вдень +14...+16° тепла. У центральних та східних областях потеплішає до +18°.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві найближчими вихідними прогнозують дощову погоду, з понеділка потеплішає до +19°.

Прогноз погоди у Києві 22-28 квітня

У Харкові протягом найближчих кількох днів прогнозують малохмарну погоду, часом невеликий дощ. З понеділка прийде потепління до +21 ° тепла.

Прогноз погоди у Харкові 22-28 квітня

У Львові 22 та 23 квітня пройдуть дощі. На Великдень обіцяють ясну погоду, до +14° тепла.

Прогноз погоди у Львові 22-28 квітня

В Одесі найближчого тижня опадів не передбачається. 24 квітня, на Великдень, потеплішає до +19°.

Прогноз погоди в Одесі 22-28 квітня

У Дніпрі протягом найближчої доби буде ясна погода. На Великдень температура повітря прогріється +18° тепла.

Прогноз погоди у Дніпрі 22-28 квітня

Зазначимо, синоптики докладно розповіли, якою буде погода на Великдень, 24 квітня.

Нагадаємо, що у православних східного обряду розпочався Страсний тиждень, що можна і не можна робити у ці дні – читайте у матеріалі "Телеграфу".