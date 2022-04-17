Страсний тиждень 2022: що означає кожен день і як правильно поводитися перед Великоднем

Страсний тиждень – це час духовного перетворення і покаяння

З 18 квітня у християн східного обряду починається Страсний або Великий тиждень, який передує великому і світлому святу — святому Великодню. Страсний тиждень — це найважливіший період посту, який і завершує Великий піст. Зазначимо, що кожен день передпасхального тижня має свій особливий зміст, правила та заборони, яких варто дотримуватися.

"Телеграф" зібрав для вас головні заборони, які не варто порушувати в кожний день Страсного тижня. Також зазначимо, що кожен день тижня відведено для певних справ у господарстві.

Страсний тиждень по днях

Великий понеділок:

Під час церковної служби згадують про патріарха Йосипа, якого рідні брати продали в рабство. Саме цього дня починають варити масло (миро) на рік уперед, яке освятять у Великий четвер. У понеділок Страсного тижня треба подбати про свій будинок: зробити збирання, викинути всі непотрібні речі. У цей день не можна лаятися, лихословити та веселитися. Дозволяється їсти хліб, овочі, фрукти.

Чистий вівторок:

У храмі розповідають про воскресіння мертвих, таланти та Страшний суд. Цього вівторка потрібно упорядкувати свій одяг: зайнятися пранням і прасуванням. Та й загалом по господарству можна виконувати будь-які роботи. Цього дня можна їсти гарячу їжу без масла.

Страсна середа :

За переказами, це день, коли Іуда Іскаріот наважився зрадити Спасителя за 30 срібників. Також це день сповіді. У Велику середу люди продовжують наводити лад у своїх будинках, адже наступні два тижні забороняється робити генеральне прибирання. Цього дня заведено заготовляти яйця для фарбування на Великдень. Варто зазначити, що в Страсну середу піст повинен бути особливо суворим.

Чистий четвер:

Цього дня згадується найважливіша євангельська подія: Таємна вечеря. У храмах читається одна з найдовших служб на рік. У Чистий четвер заведено купатися та починати готувати перші страви до великоднього столу: фарбувати та розписувати яйця, випікати паски та медові пряники. Також у цей день заведено причащатись.

Страсна п’ятниця:

Страсна п’ятниця — день жалоби і найсуворіший день Великого посту. Саме в цей день розіп’яли Христа. Цього дня не можна танцювати та веселитися, заборонено слухати музику та робити що-небудь по дому. Їсти заборонено до винесення на вечірньому богослужінні.

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Велика субота:

У суботу Страсного тижня згадується поховання Христа. Також це день сходження Благодатного вогню. Цього дня закінчують фарбувати яйця та збирати пасхальний кошик. Субота – останній день Великого посту.

Страсний тиждень Великого посту закінчується світлим святом – Великоднем.

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