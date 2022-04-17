Страстная неделя 2022: что означает каждый день и как правильно себя вести перед Пасхой

Страстная неделя – это время духовного преображения и покаяния

С 18 апреля у христиан восточного обряда начинается Страстная или Великая неделя, которая предшествует великому и светлому празднику — святой Пасхе. Страстная неделя — это самый важный период поста, который завершает Великий пост. Отметим, что каждый день предпасхальной недели имеет свой особый смысл, правила и запреты, которых стоит придерживаться.

"Телеграф" собрал для вас главные запреты, которые не стоит нарушать в каждый из дней Страстной недели. Также отметим, что каждый день недели отведен для каких-либо дел по хозяйству.

Страстная неделя по дням

Великий понедельник:

Во время церковной службы вспоминают о патриархе Иосифе, которого родные братья продали в рабство. Именно в этот день начинают варить масло (миро) на год вперед, которое освятят в Великий четверг. В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме: сделать уборку, выбросить все ненужные вещи. В этот день нельзя ругаться, злословить и веселиться. Разрешается есть хлеб, овощи, фрукты.

Чистый вторник:

В храме рассказывают о воскресении мертвых, талантах и Страшном суде. В этот вторник нужно привести в порядок свою одежду: заняться стиркой и глажкой. Да и вовсе по хозяйству можно делать любые работы. В этот день можно есть горячую еду без растительного масла.

Страстная среда:

По преданию, это день, когда Иуда Искариот решился предать Спасителя за 30 серебряников. Также, это день исповеди. В Великую среду люди продолжают наводить порядок в своих домах, ведь следующие две недели запрещается делать генеральную уборку. В этот день принято заготавливать яйца для покраски на Пасху. Стоит отметить, что в Страстную среду пост должен быть особенно строгим.

Чистый четверг:

В этот день вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря. В храмах читается одна из самых длинных служб в году. В Чистый четверг принято купаться и начинать готовить первые блюда к пасхальному столу: красить и расписывать яйца, выпекать куличи и медовые пряники. Также в этот день принято причащаться.

Страстная пятница:

Страстная пятница — день траура и самый строгий день Великого поста. Именно в этот день распяли Христа. В этот день нельзя танцевать и веселиться, запрещено слушать музыку и делать что-нибудь по дому. Есть запрещено до вынесения на вечернем богослужении.

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Великая суббота:

В субботу Страстной недели вспоминается погребение Христа. Также это день схождения Благодатного огня. В этот день заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину. Суббота – последний день Великого поста.

Страстная неделя Великого поста заканчивается светлым праздником — Пасхой.

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